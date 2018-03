Mit dem Fokus auf kontinuierliche Innovation steigert Diligent Investitionen zur Digitalisierung der sich stetig wandelnden Governance-Anforderungen seiner Kunden

Diligent Corporation, der führende Anbieter von Lösungen im Bereich Enterprise Governance Management, kündigte heute in der Unternehmenszentrale in New York City die Ernennung von Ken Surdan zum Chief Product Officer an. Die Hauptaufgabe von Surdan wird darin bestehen, die Mission von Diligent voranzubringen, um Führungskräften im Governance-Bereich innovative Technologien anzubieten. Diese Neueinstellung ist Ausdruck des Engagements von Diligent im Governance-Bereich, den Bedarf an umfassenderen Lösungen zur Digitalisierung und sicheren Verwaltung des gesamten Spektrums an Governance-Aufgaben abzudecken. Die Einstellung von Surdan ist die jüngste strategische Investition des Unternehmens. Sie folgt kurz auf die von Diligent angekündigte Einführung von Governance Cloud, dem einzigen umfassenden Paket mit Governance-Tools für weltweit führende Unternehmen.

"Tag für Tag lesen wir Schlagzeilen, die die Risiken einer ineffektiven Governance aufzeigen", so Brian Stafford, CEO von Diligent. "Die Ernennung von Ken Surdan und die von ihm bewiesenen Kompetenzen unterstreichen unsere Mission, unsere Kunden auf die heutigen Governance-Herausforderungen vorzubereiten, unsere Technologie konsequent weiterzuentwickeln und Innovationen im Governance-Bereich voranzubringen."

Surdan kann mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Produktstrategie, Produktentwicklung und technologische Innovationen vorweisen. Er kennt den Bereich SaaS wie kein anderer und verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz, um die umfangreiche Palette an Governance-Tools von Diligent auch künftig zu erweitern. Surdan hatte eine Vielzahl von Führungspositionen bei wachstumsstarken privaten und öffentlichen Technologieunternehmen inne. Er hat bei innovativen Unternehmen herausragende Produkt- und Technologieteams aufgebaut, etwa bei Endurance International, Constant Contact und der National Leisure Group, einem Online-Reiseunternehmen, bei dem Surdan zu einer Umsatzsteigerung von 80 Millionen auf 900 Millionen US-Dollar beitragen konnte. Als versierte Führungspersönlichkeit mit zukunftsgerichteter Herangehensweise an Produktinnovationen und Governance wird Surdan für die Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie von Diligent ein äußerst wichtiger Mitarbeiter sein.

Diligent liefert über 12.000 Organisationen und 400.000 Anwendern in aller Welt Tools, auf die zentral über die Governance Cloud zugegriffen werden kann. Bei Diligent freut man sich über die Ernennung von Surdan im Sinne der unermüdlichen Bestrebungen des Unternehmens, die Fähigkeiten der Kunden zur Digitalisierung ihrer Governance-Aufgaben auszubauen.

"Diligent ist ein Unternehmen, das ich für sein unübertroffenes Engagement für den Kunden und auch für seine einzigartige Kompetenz bewundere, wichtige Probleme, die sich in einem rasch wachsenden Governance-Markt ergeben, proaktiv zu lösen", so Ken Surdan, Chief Product Officer von Diligent. "Ich freue mich darauf, künftig mit Brian Stafford und dem gesamten Team von Diligent zusammenzuarbeiten, um eine Gruppe sehr einflussreicher Kunden zu bedienen, die von unseren Produkten wirklich überzeugt sind."

Über Diligent

Diligent ist der führende Anbieter von sicheren Corporate Governance-Lösungen und Lösungen für die Zusammenarbeit von Vorständen und Geschäftsführungen. Über 12.000 Kunden in mehr als 90 Ländern und auf allen Kontinenten verlassen sich auf Diligent, von der sicheren Verteilung von Vorstandsmaterialien bis hin zu sicherer Kommunikation, integrierter Compliance, Vorstandsevaluierung und Entity Management. Governance Cloud ist die einzige Lösung, die den sich stetig weiterentwickelnden Governance-Anforderungen führender Unternehmen gerecht wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.diligent.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180313006475/de/

Contacts:

MWWPR im Auftrag von Diligent

Greg Nyhan, Tel. +1 646-215-6884

gnyhan@mww.com