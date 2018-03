BEIJING (IT-Times) - Die BYD Company Ltd. konnte mit den letzten Fahrzeug-Auslieferungszahlen für den Monat Februar 2018 für eine Überraschung im Bereich Elektroautos sorgen. Kumuliert konnte BYD in diesem Jahr bislang 68.611 Fahrzeuge absetzen (Stand: Ende Februar 2018). Der Anteil der New Energy Vehicle...

Den vollständigen Artikel lesen ...