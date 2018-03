Der Sportartikelhersteller adidas will in den kommenden Jahren erneut Aktien im großen Stil zurückkaufen. Der Aufsichtsrat habe grünes Licht für ein weiteres Rückkaufprogramm über bis zu 3 Milliarden Euro gegeben, teilte der Dax (DAX 30)-Konzern am Dienstagabend mit. Geplant ist, die Papiere bis zum 11. Mai 2021 über die Börse zurückzukaufen.

