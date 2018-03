Deutsche Rohstoff AG: Almonty schließt Abnahmevertrag über mindestens 500 Mio. CAD für Sangdong ab DGAP-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Deutsche Rohstoff AG: Almonty schließt Abnahmevertrag über mindestens 500 Mio. CAD für Sangdong ab 13.03.2018 / 21:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Deutsche Rohstoff AG: Almonty schließt Abnahmevertrag für Sangdong ab Garantierter Mindestumsatz von 500 Mio. CAD Mannheim/Toronto. Almonty Industries hat bekanntgegeben, dass es einen Abnahmevertrag für einen Teil der künftigen Produktion der Sangdong-Mine in Südkorea, die zu 100% zu Almonty gehört, abgeschlossen hat. Der Vertrag mit einem bestehenden Kunden gilt für die Dauer von 10 Jahren und garantiert Almonty Umsätze in Höhe von mindestens 500.000.000 kanadischen Dollar (rund 315 Mio. Euro), lässt Almonty aber gleichzeitig die Möglichkeit, von weiter steigenden Wolfram-Preisen zu profitieren. Eine ausführliche Meldung findet sich unter www.almonty.com. Mannheim, 13. März 2018 Die Deutsche Rohstoff identifiziert, entwickelt und veräußert attraktive Rohstoffvorkommen in Nordamerika, Australien und Europa. Der Schwerpunkt liegt in der Erschließung von Öl- und Gaslagerstätten in den USA. Metalle wie Gold, Kupfer, Seltene Erden, Wolfram und Zinn runden das Portfolio ab. Weitere Informationen unter www.rohstoff.de Kontakt Deutsche Rohstoff AG Dr. Thomas Gutschlag, CEO Tel. +49 621 490 817 0 info@rohstoff.de13.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Rohstoff AG Q7, 24 68161 Mannheim Deutschland Telefon: 0621 490 817 0 Fax: 0621 490 817 22 E-Mail: gutschlag@rohstoff.de Internet: www.rohstoff.de ISIN: DE000A0XYG76, DE000A1R07G4, WKN: A0XYG7, A1R07G Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service663735 13.03.2018

