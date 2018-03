Liebe Leser,

die Digitalisierung des Geschäftes gehört zu den Top-Themen in der Versicherungswirtschaft. Dem kann sich auch Marktführer Allianz nicht verschließen. Die Ankündigung, für den digitalen Umbau sogar ein eigenes Vorstandsressort zu schaffen, kommt an der Börse gut an. Doch auch auf Produktseite kann die Allianz neue Akzente setzen.

Neues Marketing

So kündigte man an, seine Produkte in der betrieblichen Altersvorsorge zunehmend zu digitalisieren. Dazu gehört auch, ... (Carsten Müller)

