Der Dax beendete seinen Handel am Dienstag bei 12.221 und somit 197 Punkte unter dem Schlusskurs 12.418 vom Montag. Das Tief lag bei 12.162, das Hoch wurde bei 12.459 eingebucht. DAX-TagesstatistikAm "turnaround tuesday" gab es eine Abreibung für den Dax. Erklärunsgversuche könnten die Ablösung des US Außenministers Tillerson durch den Hardliner Pompeo sein, was einen militärischen Konflikt mit dem ...

