Die Staaten wollen multilaterale Antworten finden, falls Kryptowährungen ab einem bestimmten Punkt die Finanzstabilität bedrohen.

Viele Investoren sind stark an Bitcoin, Ripple oder Ethereum interessiert, doch auch Kriminelle haben eine Vorliebe für Krypto-Zahlungsmittel. Aktuelle Entwicklungen im Newsblog.

+++ 13. März, 01:15 Uhr +++

G20 für schärfere Beobachtung von Bitcoin und Co.

Die 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) wollen Digitalwährungen schärfer beobachten lassen. In dem Entwurf für das Kommunique des G20-Treffens am 19. und 20. März in Buenos Aires, das die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag einsehen konnte, heißt es, es müssten multilaterale Antworten gefunden werden, falls diese Währungen ab einem bestimmten Punkt die Finanzstabilität bedrohten.

Bei dem Thema gehe es um den Verbraucher- und Investoren-Schutz, um Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Terror-Finanzierung. Deutschland und Frankreich hatten bereits Anfang Februar in einem gemeinsamen Brief an die argentinische G20-Präsidentschaft auf ein Ende der unregulierten Zeiten für Bitcoin und Co. gepocht. Japan hatte allerdings erst am Dienstag mitgeteilt, dass sich die G20-Teilnehmer nächste Woche beim Thema weltweite Regulierung wohl nicht festlegen werden.

+++ 12. März, 13:17 Uhr +++

Neues Stimmungsbarometer für die Branche

Thomson Reuters bietet Anlegern ein neuartiges Stimmungsbarometer für den Handel mit Bitcoin & Co. Für den MarketPsych-Index würden über 400 Internetseiten überwacht, um aus ihnen potenziell marktbewegende Stimmungen und Anlagemotive herauszufiltern, teilte der Informationskonzern am Montag mit.

Auch in anderen Anlageklassen wie Aktien verfolgen Anleger häufig Diskussionen in Online-Foren oder über den Kurznachrichtendienst Twitter, um Stimmungsumschwünge frühzeitig zu erkennen und für sich zu nutzen. Durch den Boom der Cyberwährungen sind in den vergangenen Monaten zahlreiche Internetseiten entstanden, die sich nur um den Handel mit Kryptowährungen oder die neuesten Entwicklungen der ihnen zugrundeliegenden Blockchain-Technologie drehen. "Nachrichten und soziale Medien beeinflussen den Investitionsprozess stärker als je zuvor", betonte Thomson-Reuters-Manager Austin Burkett.

Bitcoin hatte sich 2017 zeitweise um 2000 Prozent auf etwa 20.000 Dollar verteuert. Am Montag kostete die älteste und wichtigste der insgesamt mehr als 1500 Kryptowährungen knapp 9800 Dollar.

+++ 9. März, 08:20 Uhr +++

Am Freitag wirkt die jüngste Regulierungswelle der Behörden in den USA und in Japan am Markt von Kryptowährungen nach. Am Freitagmorgen notiert der Bitcoin mehr als zehn Prozent tiefer bei 8.366 Dollar je Coin. Damit summiert sich das Minus seit Wochenbeginn auf rund 25 Prozent. Auch Ethereum und Ripple haben jeweils rund zehn Prozent verloren.

"Bislang ist nicht ersichtlich, inwieweit die Regulierungsbehörden durchgreifen und womöglich noch weitere 'schwarze Schafe' aus dem Verkehr ziehen werden", sagte Analyst Timo Emden von Emden Research. Am Donnerstag hatte Japan zwei Kryptobörsen vorübergehend dichtgemacht und bei fünf weiteren eine Aufrüstung der Computersysteme angeordnet. Auch die US-Behörde SEC forderte, Kryptobörsen stärker staatlich zu überwachen.

Vor dem Hintergrund des anhaltenden Bitcoin-Kursverfalls brachen auch die Aktien der Bitcoin Group, des Betreibers der einzigen deutschen Bitcoin-Börse, im Geschäft von Lang & Schwarz um gut zehn Prozent ein.

+++ 8. März, 12:20 Uhr +++

USA und Japan nehmen Krypto-Börsen an die Kandare

Ein hartes Vorgehen von Regulierungsbehörden in den USA und Japan gegen sogenannte Krypto-Börsen hat die Kurse von Digitalwährungen unter Druck gesetzt. Der Bitcoin, die bekannteste und größte von ihnen, pendelte am Donnerstag um die 10.000-Dollar-Marke. Noch zum Wochenbeginn hatte der Kurs gut 1500 Dollar höher gelegen.

Für Unruhe unter Krypto-Fans sorgte, dass japanische Finanzaufseher am Donnerstag zwei Handelsplattformen anwiesen, für einen Monat den Betrieb einzustellen, und vier weiteren Börsen Strafen auferlegten. Zudem forderten sie die große Krypto-Börse Coincheck auf, ihr Vorgehen gegen Geldwäsche zu verschärfen. Hinzu kam, dass die Handelsplattform Binance nach eigenen Angaben wegen eines Hackerangriffs vorübergehend den Handel einstellen musste. Alle Kundenkonten seien sicher und es habe keinen Diebstahl gegeben, beteuerte das Unternehmen.

Vor allem aber beschäftigt die Krypto-Fans die Tatsache, dass die US-Börsenaufsicht SEC digitale Handelsplätze für Digitalwährungen stärker ins Visier nimmt. "Mitarbeiter der SEC sind darüber besorgt, dass viele Online-Handelsplattformen gegenüber Investoren den Anschein erwecken, bei der SEC registriert und regulierte Handelsplätze zu sein, obwohl sie es nicht sind", heißt es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

+++ 8. März, 11:30 Uhr +++

Coincheck entschädigt Anleger nach Hackerangriff

Die geprellten Anleger der japanischen Kryptowährungsbörse Coincheck sollen ab der kommenden Woche ihr Geld zurückbekommen. Coincheck werde 46 Milliarden Yen (umgerechnet rund 350 Millionen Euro) an Kunden zurückzahlen, teilte der Börsenbetreiber am Donnerstag mit. Der Handel für einige Kryptowährungen solle dann auch wieder möglich sein. Coincheck-Chef Koichiro Wada erklärte außerdem, über einen Rücktritt nachzudenken, um Verantwortung für den Hackerangriff zu übernehmen.

Der Handelsplattform wurden bei einer Hackerattacke im Januar digitale Münzen der Währung Nem im Volumen von umgerechnet 437 Millionen Euro gestohlen. Es war einer der größten Diebstähle von Cyberdevisen. Die japanische Finanzaufsicht verschärfte daraufhin die Regulierung für Kryptowährungsbörsen. Zwei solche Handelsplattformen sollen nun geschlossen werden.

+++ 8. März, 02:30 Uhr +++

Berichte über Probleme bei Kryptobörse schicken Bitcoin auf Talfahrt

Die Preise für Bitcoin und weitere Kryptowährungen sind am Mittwoch stark gefallen, nachdem Berichte über Probleme an Binance, einer großen Kryptobörse, auftauchten. Der Wert von Bitcoin fiel innerhalb einer Stunde von circa 10.700 Dollar auf 9.500 Dollar. Ein Reddit-Profil in Verbindung mit der in Hongkong ansässigen Kryptobörse Binance gab zuvor bekannt, dass es bei der Ausführung von Aufträgen Probleme gab und Auszahlungen vorübergehend deaktiviert wurden.

Wenige Stunden später versicherte der Vorsitzende von Binance, Changpeng Zhao, auf Twitter, dass "alle Gelder sicher" sind. "Es gab Unregelmäßigkeiten in der Handelsaktivität, ausgelöst durch automatische Alarme. Einige Konten wurden möglicherweise durch vorherige Phishing-Angriffe kompromittiert." Der Vorfall wird untersucht.

+++ 6. März, 22:00 Uhr +++

Bannon sieht Kryptowährungen als Waffe gegen das Establishment

Kryptowährungen sind nach Ansicht von Steve Bannon ein wichtiges Werkzeug für die europäische Bewegung gegen das Establishment. "Wir nehmen den Zentralbanken die Kontrolle weg", sagte der ehemalige Chefstratege von US-Präsident Donald Trump am Dienstagabend in Zürich. "Das wird uns wieder die Macht geben."

Bannon sprach auf einer Veranstaltung der Wochenzeitung "Weltwoche". Er habe die Schweiz als wichtigen Standort für Kryptowährungen für seine erste Rede in Europa ausgewählt. Im Kanton Zug sind dutzende Firmen aus diesem Sektor beheimatet.

Bannon beschuldigte Zentralbanken, Regierungen und große Tech-Firmen, die Rechte und die Identitäten der einfachen Menschen wegzunehmen und sie für ihre eigenen Zwecke einzuspannen. Der rechte Publizist, der dem US-Präsidenten zum Wahlsieg verholfen hatte, reist derzeit durch Europa. Er wolle sich ein Bild der populistischen Bewegungen machen und die Revolte gegen das politische Establishment unterstützen, sagte Bannon.

+++ 6. März, 22:00 Uhr +++

Bitcoin klettert über 50-Tage-Durchschnitt

Zum ersten Mal seit Mitte Januar ist der Bitcoin laut Bloomberg über seinen 50-Tage-Durchschnitt geklettert. Am Montag legte die nach Marktwert gemessen größte Kryptowährung demnach um knapp sechs Prozent zu und damit so stark wie seit zwei Wochen nicht mehr, berichtet der Nachrichtendienst. Ein Bitcoin kostete am Montagabend laut der Webseite Coinmarketcap 11.600 Dollar. Auf Bitcoin.de wurde die Währung zuletzt für 9336,51 Euro gehandelt.

+++ 5. März, 19:00 Uhr +++

Insider-Handel bei Coinbase?

Die Einführung des Bitcoin-Cash-Handels bei der großen US-Börse Coinbase hat ein juristisches Nachspiel. Wie verschiedene Branchenmagazine melden, muss sich die Kryptowährungs-Plattform seit Freitag vor einem US-Bezirksgericht in Nordkalifornien einer Sammelklage stellen. Der Vorwurf: Mitarbeiter und andere Interne sollen von zum damaligen Zeitpunkt noch nicht öffentlichen Informationen profitiert haben. Im Zentrum der Klage steht der Handel von Bitcoin Cash, einer Abspaltung der weltweit wichtigsten Kryptowährung Bitcoin, auf Coinbase.

Zwischen dem 19. und dem 21. Dezember 2017 kam es dort zu abrupten, verdächtigen Kurssprüngen. Erst am 19. Dezember hatte Coinbase überraschend angekündigt, den Handel mit Bitcoin Cash freizugeben - und zwar binnen Minuten. Vorzeitig Informierte könnten durch entsprechende Kauf- und Verkaufsorder von den Kursschwankungen profitiert haben, so der Vorwurf. Coinbase hatte bereits im Dezember erklärt, man wolle die fraglichen Preissprünge intern untersuchen. Den Klägern reicht das offensichtlich nicht aus.

Unterdessen könnte Coinbase bald auch die Kryptowährung Ripple (XRP) listen. Entsprechende Gerüchte trieben den Kurs am Montag nach oben; zuletzt notierte Ripple knapp zehn Prozent im Plus bei 1,03 Dollar.

+++ 12:20 Uhr +++

Mark Carney: Bitcoin und Co haben keine Zukunft als Geld für alle

Kryptowährungen wie Bitcoin werden sich nach Einschätzung des britischen Notenbankchefs Mark Carney nicht als allgemeines Zahlungsmittel durchsetzen. Cyberdevisen dürften auch künftig höchstens für einen begrenzten Personenkreis als ergänzende Währungen dienen, sagte Carney am Freitag auf einer Veranstaltung in London. "Die kurze Antwort ist: Sie scheitern", betonte er. Der Kanadier steht auch dem Finanzstabilitätsrat vor, einem wichtigen internationalen Gremium zur Regulierung der Branche.

Ein Verbot von Cyberwährungen fordert der Chef der Bank von England nicht. Die Technologie dahinter habe vielversprechende Anwendungsmöglichkeiten. Internetdevisen müssten aber ähnlich reguliert werden wie andere Sektoren der Finanzwirtschaft. "Kryptowährungen werfen eine Menge Fragen auf", sagte Carney. Dazu zählten der Schutz von Verbrauchern und Investoren sowie die Themen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Steuerflucht und Umgehung von Kapitalkontrollen.

+++ 2. März, 6:10 Uhr +++

Japans Kryptobörsen wollen sich selber beaufsichtigen

Die 16 in Japan registrierten Kryptobörsen wollen sich Insidern zufolge selbst regulieren. Eine entsprechende Gesellschaft solle im Frühjahr aufgebaut werden, sagten zwei mit den Plänen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Das Vorhaben könnte noch am Freitag bekanntgegeben werden. Die Börsen wollten damit Investoren schützen.

Auslöser sei einer der größten Diebstähle von Cyber-Devisen im Januar, sagten die Insider. Hacker hatten die Handelsplattform Coincheck angegriffen und dabei 534 Millionen Dollar erbeutet. Das hatte Lücken in Japans Regelwerk für Kryptowährungen zutage gebracht. Im Februar konnten bei einer der Börsen Investoren wegen eines Fehlers Bitcoin kurzzeitig umsonst bekommen. Davon profitierte allerdings niemand. Japan ist neben China und Südkorea eine der Hochburgen des Handels mit digitalen Währungen.

+++ 28. Februar, 15:30 Uhr +++

Volksbanken fordern Krypto-Regulierung

Die deutschen Genossenschaftsbanken fordern eine staatliche Regulierung von Bitcoin und Co. Die Bundesregierung solle sich auf nationaler, europäischer und globaler Ebene für klare gesetzliche Rahmenbedingungen bei Geschäften mit Kryptowährungen einsetzen, so der Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) in einer aktuellen Studie.

+++27. Februar, 10:22 Uhr +++

Selbsternannter Bitcoin-Gründer mit Verdacht auf Betrug verklagt

Craig Wright, der selbsternannte Erfinder von Bitcoin, wird beschuldigt, seinen 2013 verstorbenen Kryptokollegen Dave Kleiman hintergangen zu haben, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg.

Die Familie von Dave Kleiman vermutet, dass Wright Verträge und Unterschriften gefälscht habe, um an Bitcoins von Kleiman zu gelangen. Sie besteht darauf, dass sie die Rechte an mehr als einer Million Bitcoins im Wert von fünf Milliarden Dollar und Blockchain-Technologien besitzen, die Kleiman zu Lebzeiten generiert hat. Außerdem wirft die Familie dem Unternehmer vor, gegenüber Kleiman Partnerschaftsverpflichtungen verletzt zu haben und sich unrechtmäßig bereichert zu haben.

"Craig hat eine Reihe von Verträgen erstellt, die angeblich Daves Vermögenswerte und von ihm kontrollierte Unternehmen auf ihn übertragen", heißt es im Schreiben der Anwälte der Familie Kleiman. "Craig hat diese Verträge zurückdatiert und Daves Unterschrift gefälscht." Der Australier, der in London lebt, war nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

+++26. Februar, 16:22 Uhr +++

Treffen von Vertretern der Kryptowährungsbranche

In Frankfurt findet die "Crypto Assets Conference 2018" statt, ein internationales Treffen der Kryptowährungsbranche. Bis Dienstag diskutieren auf Einladung der Frankfurt School of Finance and Management rund 330 Teilnehmer aus der Wissenschaft, von Krypto-Firmen, Aufsichtsbehörden und Banken über die Zukunft der noch jungen Branche. Die Branche erhofft sich von dem Treffen einen Schub für die Professionalisierung ihres lange kritisch beäugten Geschäfts. Unser Reporter Felix Holtermann berichtet von vor Ort.

+++26. Februar, 15:24 Uhr +++

EU-Kommission prüft Regulierung von Kryptowährungen

Die EU-Kommission prüfe, ob hier Regeln auf EU-Ebene nötig seien, sagte ihr Vizepräsident Valdis Dombrovskis am Montag. Dazu werde man die Risiken und Chancen und die Angemessenheit der derzeitigen Regulierung bewerten. Einzelne Bestandteile der Bitcoin-Technologie seien innovativ und vielversprechend, doch seien Kryptowährungen zugleich zum Spekulationsobjekt geworden. "Investoren und Verbraucher sind damit Risiken ausgesetzt, bis hin zum Totalverlust." Deshalb seien klare Informationen und Warnungen wichtig.

Dombrovskis äußerte sich nach einem Treffen mit Aufsichtsbehörden und Branchenvertretern zu dem Thema in Brüssel. Die Ergebnisse der Unterredung werden in die anstehende Fintech-Initiative der Kommission und in ein Treffen der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) einfließen. "Es ist ein globales Phänomen, und deshalb ist eine globale Antwort nötig", sagte der Lette. "Dass heißt aber nicht, dass die EU nicht schon früher handeln kann."

+++ 22. Februar, 15:05 Uhr +++

Bitcoin rutscht unter die 10.000-Dollar-Marke

Der Kurs des Bitcoins schwankt weiter: Am Donnerstagmittag fiel die Kryptowährung unter die 10.000-Dollar-Marke. Erst im Dezember war der Bitcoin auf ein Rekordhoch von 20.000 Dollar gestiegen. Anfang Februar stürzte die Digitalwährung auf 6000 Dollar ab.

+++ 18:05 Uhr +++

"Bitcoins werden in zehn Jahren nicht mehr viel wert sein."

Er muss es wissen, oder? Wirtschaftswissenschaftler Kenneth Rogoff sagt dem Bitcoin eine kurze Halbwertszeit voraus.

+++ 17:30 Uhr +++

Venezuela führt eigen Kryptowährung namens Petro ein

Das krisengebeutelte Venezuela führt seine eigene Kryptowährung Petro ein. Am Dienstag begann der Vorverkauf. "Der Petro wurde geboren. Heute ist ein historischer Tag. Venezuela ist der erste Staat, die erste Nation, die eine durch ihre Bodenschätze gestützte Kryptowährung auf den Markt bringt", sagte Vizepräsident Tareck El Aissami. Angesichts der Wirtschaftssanktionen der USA und des Devisenmangels will sich die venezolanische Regierung mit dem Petro wieder Zugang zu den internationalen Finanzmärkten verschaffen. Die Währung soll mit den riesigen Erdölreserven des südamerikanischen Landes abgesichert werden. Zu Beginn werden fünf Milliarden Barrel Öl (je 159 Liter) als Sicherheit für den Petro ausgewiesen.

+++ 16:40 Uhr +++

EU-Kommission lädt zu Digitalwährungs-Konferenz

Angesichts rasanter Kursschwankungen und Unsicherheiten bei Digitalwährungen nimmt die EU-Kommission zusätzliche Regulierungen in den Fokus. Am 26. Februar solle in Brüssel eine hochrangige Konferenz mit Vertretern von Aufsichtsbehörden, Zentralbanken sowie Marktteilnehmern abgehalten werden, teilte EU-Finanzkommissar Valdis Dombrovskis nach dem Treffen der EU-Finanzminister am Dienstag in Brüssel mit. "Ziel ist, langfristige Trends in den Blick zu nehmen und zu prüfen, ob der derzeitige Rechtsrahmen ausreichend ist."

