Speziell für die EFD SolderPlus-Lotpaste konzipiertes Jet-Ventil sorgt für präzise, wiederholbare Dosierung mit höheren Geschwindigkeiten für gesteigerte Produktivität bei Elektronikmontageprozessen.

Nordson EFDein Nordson-Unternehmen (NASDAQ: NDSN) und der weltweit führende Hersteller von Präzisionsdosiersystemen für Flüssigkeiten, stellt das neue Liquidyn P-Jet SolderPlus Jet-Ventil und Lotpastensystem vor. Dieses berührungslose Jet-System wurde speziell für die Dosierung von Nordson EFD SolderPlus-Lotpaste entwickelt und sorgt für hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit.

