Gina Haspel könnte die neue CIA-Direktorin werden. Doch ihre Berufung ist umstritten - sie soll in Folterprogramme verwickelt sein.

Wenn der US-Senat zustimmt, könnte Gina Haspel bald die erste Frau an der Spitze der CIA sein. Doch die 61-Jährige ist nicht unumstritten - sie soll an der Folter von Gefangenen durch den Auslandsgeheimdienst nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 beteiligt gewesen sein. Das in Berlin ansässige European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) zeigte sie deswegen im vergangenen Juni beim Generalbundesanwalt an.

Der republikanische Senator John McCain hat US-Präsident Donald Trumps Personalvorschlag für den CIA-Chefposten nun scharf kritisiert. Haspel müsse den "Charakter und das Ausmaß" ihrer Beteiligung an einem geheimen Verhörprogramm ...

