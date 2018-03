Bei einem Besuch in Kalifornien macht Trump Werbung für seine Mauer - und fordert Streitkräfte für den Weltraum. Er will sie Space Force nennen.

US-Präsident Donald Trump hat zum ersten Mal Prototypen der Mauer besucht, die er an der Grenze zu Mexiko errichten lassen will. Trump ließ sich am Dienstag von Grenzschützern und Offiziellen die acht Modelle, unter ihnen eines mit blauem Stahl als Mauerkrone, zeigen, die in der Nähe von San Diego stehen. Die Mauer sei nötig, um Amerika zu schützen, sagte Trump: "An die Gegner der Mauer: Wenn man keine Mauer hat, hat man kein Land."

Er bevorzuge ein Bauwerk aus Vollbeton, weil das am schwersten zu erklimmen sei, sagte der frühere Immobilienunternehmer Trump. Aber eine Mauer müsse auf jeden Fall auch durchsichtig sein, damit die Grenzschützer sehen könnten, was auf der anderen Seite geschehe, sagte Trump, und sie müsse auf alle Fälle hoch genug sein. Die Prototypen sind zwischen 5,50 und 9,10 Metern hoch. "Phantastisch", sagte Trump mit Blick auf die Modelle.

Auf beiden Seiten der Grenze kam es zu Protesten. Menschen hatten Schilder mit Aufschriften wie "Baut Brücken, keine Mauern" bei sich. ...

