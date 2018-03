Der Europäische Rechnungshof wirft der EU schwerwiegende Fehler bei der Vergabe von EU-Finanzhilfen an die Türkei vor. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Jahrelang soll Brüssel Milliarden von Euro an die Türkei überwiesen haben, ohne die Zahlungen in ausreichendem Maße an Bedingungen geknüpft zu haben. Zu diesem Ergebnis kommt der Europäische Rechnungshof in einem Prüfbericht, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Um welche Art von Hilfe geht es - und um wie viel Geld?

Im Zuge der Verhandlungen über einen EU-Beitritt hat Brüssel der Türkei für den Zeitraum von 2007 bis 2020 über neun Milliarden Euro an sogenannten Heranführungshilfen zugesagt.

Was genau kritisiert der Europäische Rechnungshof?

Laut des Rechnungshofs, sind die für die Heranführung der Türkei an die EU vorgesehenen Gelder bislang nicht in ausreichendem Maß an Bedingungen geknüpft worden. Zudem habe die zuständige EU-Kommission nicht zielgerichtet genug in Projekte zur Stärkung der Unabhängigkeit der Justiz, der Pressefreiheit und der Zivilgesellschaft investiert.

"In der Praxis waren die Heranführungshilfen bislang nicht ausreichend auf einige der grundlegendsten Anforderungen ausgerichtet", kritisierte Chefprüferin Bettina Jakobsen. Dazu gehörten die Unabhängigkeit ...

