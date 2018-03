Liebe Leser,

es ist zuletzt eher ruhig geworden um die Commerzbank. Nachdem der Kurs der Aktie den Aufwärtstrend verlassen hatte, sah es im Februar zwischenzeitlich so aus, als ob die Notierung deutlich unter die 12-Euro-Marke rutschen würde. Das geschah dann aber nicht, es gab im Gegenzug einen Rebound und einen Versuch, zurück in den alten Aufwärtstrend zu gelangen. Es sah eine Zeitlang so aus, als wäre dieser Versuch erfolgreich, doch letztlich klappte es nicht. Seitdem bröckelte die ... (Peter Niedermeyer)

