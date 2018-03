Liebe Leser,

bei der BYD-Aktie ist es derzeit charttechnisch spannend. Schafft es die Aktie (Kurs in Euro), das Januar-Hoch zu übertreffen? Denn dieses befindet sich bei ziemlich genau 8 Euro und ist zum Widerstand geworden, nachdem die Notierung im Februar bis auf zwischenzeitlich unter 7 Euro gefallen war. Danach setzte ein Rebound ein, der bis in die Nähe besagter 8-Euro-Marke geführt hat. Wenn in den kommenden Handelstagen der Break über diesen Widerstand klappt, wäre das charttechnisch ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...