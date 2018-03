Glattbrugg - Rabbit, Single oder Scratch-Golfer? Egal, welches Niveau - mit Übernachtungen in einem Golf-Hotel oder auf einer Golf-Rundreise können Golfanfänger ihre ersten Schritte wagen und Pros ihr Spiel perfektionieren. Das Golfen begeistert als mental und körperlich fordernder Sport immer mehr Menschen. Diesen Trend merkt auch der Individualreise-Spezialist Travelhouse.

Zurzeit liegen die Buchungen für Golf-Reisen des Individualreise-Spezialisten Travelhouse gegenüber Vorjahr im hohen einstelligen Prozentbereich im Plus. Wie bei Ferien generell, ist auch bei Golf-Destinationen eine Verschiebung von Ost nach West festzustellen. Vor ein paar Jahren war die Türkei mit ihrem Golfmekka in Belek noch die gefragteste Destination im Mittelmeerraum. Heute sind es vor allem Portugal und Spanien, die einen regelrechten Boom erleben. Weitere beliebte Ziele für Golf-Fans sind Marokko, Schottland, Südafrika, Mauritius, die Vereinigten Arabischen Emirate und Irland.

Mit folgenden Tipps des Golfreisen-Spezialisten Travelhouse stehen perfekten Golf-Ferien und vielen Hole-in-Ones nichts mehr im Wege:

Optimale Reisezeit: 20-30°C sind ideal, um Golf zu spielen, eine hohe Luftfeuchtigkeit hingegen weniger. Unterkunft in der Nähe eines Golfplatzes oder Golfresort: So sind die Transferzeiten kurz und es bleibt umso mehr Zeit, sich dem Golfspiel zu widmen.Tee Time: Die Startzeit so weit wie möglich im Voraus reservieren, denn während der Hochsaison sind die beliebten Tee Times zwischen 9-11 Uhr bei gewissen Plätzen kurzfristig nicht mehr verfügbar. Golfplatz: Dieser sollte gemäss den persönlichen Kenntnissen ausgewählt werden. Anfänger sind auf Championship-Plätzen überfordert und Single-Handicapper auf einfachen Plätzen unterfordert. Handicap: Es ist wichtig abzuklären, ob alle Plätze mit dem aktuellen eigenen HCP gespielt werden dürfen. Bei Championship-Plätzen besteht beispielsweise ein Mindesthandicap. Have fun: Die Zeit auf dem Golfplatz sollte man geniessen, denn man ist ja schliesslich in ...

