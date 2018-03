Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) -



dnata, einer der weltweit größten Air Service Provider, hat einen Vertrag mit IBS Software, dem führenden IT-Lösungsanbieter für die globale Luftfahrtindustrie, zur Implementierung der iCargo-Terminalbetriebssuite an all seinen Stationen abgeschlossen. Diese End-to-End-Lösung wird zu einer nahtlosen Abwicklung von dnatas weltweiten Luftfrachtbewegungen beitragen.



dnata ist das erste Bodenabfertigungsunternehmen, das einen globalen Rollout von iCargo startet und all seine Operationen auf einer gemeinsamen Plattform unter Anwendung einheitlicher Prozesse vereinigt. Bis 2020 soll iCargo schrittweise über das gesamte System hinweg implementiert sein. Dann wird es von über 5.000 Mitarbeitern an 27 Stationen in 10 Ländern von den USA bis nach Australien genutzt und nahtlos mit zahlreichen anderen Systemanwendungen innerhalb der IT-Landschaft des Unternehmens zusammenarbeiten.



"Wir sind stets bestrebt, einen herausragenden Service zu bieten und die Sicherheit und Effizienz zu verbessern. Mit iCargo als Technologieplattform sind wir überzeugt, dass wir agil bleiben und uns an die rasch wechselnden Bedürfnisse unserer Kunden auf der ganzen Welt anpassen können", erklärte Bernd Struck, Leitender Vizepräsident von VAE Cargo & DWC Airlines Services, dnata.



"iCargo ist eine leistungsstarke, stabile und moderne IT-Plattform, die weithin als die am besten geeignete Lösung für das Erreichen eines grundlegenden Wandels in der Airline-Cargo-Industrie gilt. Im Laufe der Jahre sind erhebliche Investitionen erfolgt, um eine solide Produkt-Roadmap für iCargo auszuarbeiten. Dabei sind kontinuierlich technologische Innovationen eingeflossen und es wurde ein kooperatives gemeinschaftliches Entwicklungsmodell aufgebaut. Ich bin überaus glücklich, dnata - eines der weltweit am schnellsten wachsenden Bodenabfertigungsunternehmen - als unseren neuesten Kunden begrüßen zu dürfen und freue mich auf eine langfristige Partnerschaft zu gegenseitigem Nutzen", sagte Ashok Rajan, Leitender Vizepräsident und Leiter von Airline Cargo Services, IBS Software.



iCargo ermöglicht dnata die Automatisierung maßgeblicher geschäftlicher und operativer Funktionen wie unter anderem ULD-Management, Qualitätsüberwachung und Mail-Management mit einer einzigen, nahtlos integrierten Plattform. Die Echtzeitverfügbarkeit operativer Informationen durch iCargo wird praktisch umsetzbare Erkenntnisse liefern, welche die Umsatzgenerierung und operative Effizienz erheblich verbessern werden.



