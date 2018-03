Sportartikelhersteller Adidas plant für die kommenden Jahren erneut Aktien-Rückkaufprogramm im großen Stil. Der Aufsichtsrat gab dafür grünes Licht. Im Extremfall will Adidas dafür sogar schulden machen.

Der Sportartikelhersteller Adidas will Milliarden an seine Aktionäre zurückgeben. Die Nummer zwei auf dem weltweiten Markt hinter Nike kündigte ein bis zu drei Milliarden Euro schweres Aktienrückkaufprogramm an. Allein in diesem Jahr sollen über die Börse eigene Anteilsscheine für bis ...

