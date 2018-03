Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VOLKSWAGEN - Der Automobilkonzern Volkswagen einigt sich mit seinen US-Kunden. Die Wolfsburger haben sich bislang mit 350.000 amerikanischen Besitzern von Dieselautos auf eine Entschädigung verständigt. Insgesamt hat VW nun 82,5 Prozent der manipulierten Fahrzeuge in den USA von der Straße geholt - und bereits 7,4 Milliarden Dollar Schadensersatz gezahlt. (HB S. 19)

DEUTSCHE BANK - Der DWS-Chef kann mehr verdienen als John Cryan, der Chef seiner Muttergesellschaft Deutsche Bank. Während die Bank vor einigen Jahren einen Gehaltsdeckel bei 9,5 Millionen Euro gezogen hat, stehen dem Geschäftsführer ihrer Vermögensverwaltung, die am 23. März an die Börse geht, im besten Fall inklusive Bonuszahlungen und Aktienzuweisungen 10,5 Millionen Euro im Jahr zu. Das geht aus dem Wertpapierprospekt hervor. (FAZ S. 24)

INNOGY - Die Chefs von Eon, Johannes Teyssen, und RWE, Rolf Martin Schmitz, besiegelten am Dienstag ihren Milliardendeal. Eon übernimmt die RWE-Tochter Innogy und reicht an den Konkurrenten eigene Aktien und umfangreiche Geschäftsaktivitäten weiter. Innogy dagegen wird zerschlagen. Der Vorstand kündigte in einem internen Schreiben, das dem Handelsblatt vorliegt, an, für die Mitarbeiter zu kämpfen: "Wir nehmen die Gewerkschaften in die Pflicht." (HB S. 14/FAZ S. 25)

LUFTHANSA - Nach knapp fünf Monaten zieht sich der Lufthansa-Konzern von der einzigen aus dem Streckennetz der insolventen Air Berlin übernommenen Langstreckenverbindung in Berlin zurück. Die Flüge nach New York werden in der kommenden Woche eingestellt und entgegen allen Versprechungen auch nicht von der Billigtochter Eurowings durchgeführt. Man habe sich entschieden, auf die Bedienung der Strecke zu verzichten, teilte die Fluggesellschaft dem Tagesspiegel mit. Grund sei, dass nur ein ungünstiger Slot am New Yorker Kennedy-Flughafen verfügbar war. Außerdem habe die derzeit durch Lufthansa beflogene Strecke eine "ungenügende Wirtschaftlichkeit". (Tagesspiegel)

P & R - Eine Münchner Finanzfirma P & R bekam von 50.000 Anlegern mehrere Milliarden Euro, um in Container zu investieren. Nun bleiben Zahlungen aus, der Vertrieb wird eingestellt, die Geschäftsführung äußert sich nicht. Experten erinnert das an Fälle wie Prokon. (SZ S. 21)

EDEKA - Der Streit zwischen Edeka und Nestlé um Einkaufskonditionen spitzt sich zu. In vielen Filialen wirbt Deutschlands größter Lebensmittelhändler bei seinen Kunden um Verständnis für die Boykottaktion gegen den Schweizer Markenartikler. Gleichzeitig ruft Edeka auf Plakaten dazu auf, stattdessen die preislich "attraktiven Alternativen" aus dem eigenen Haus zu nutzen. (FAZ S. 26)

HYMER - Die Erwin Hymer Gruppe will expandieren, ein Börsengang wird geprüft. Dabei verließ ein Teil der Caravan-Firma erst 2013 das Parkett. (HB S. 45/BZ S. 12)

