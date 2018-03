London - Asiaten denken am optimistischsten über den Zustand ihrer Volkswirtschaften in diesem und auch in den nächsten Jahren. Grund dafür ist das konstante Wachstum des BIP in China und einigen anderen aufstrebenden Volkswirtschaften Asiens. Das zeigt eine globale Erhebung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers International (PwC).

Entgegen aller Prognosen

Für die Erhebung der Daten haben die Researcher rund 22.000 Konsumenten aus 27 verschiedenen Ländern interviewt. Befragte aus den vier grössten asiatischen Ländern - den Philippinen, Indonesien, China und Vietnam - gaben in der Umfrage an, dass ihre Volkswirtschaften 2018 wahrscheinlich besser abschneiden werden als im Vorjahr. Die Studie zeigt jedoch auch grundlegend, dass die Verbraucher weltweit optimistisch über die allgemeine Gesundheit der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...