AUTOMOBILBRANCHE - Der Druck auf die Autobauer steigt, ältere Dieselfahrzeuge zügig nachzurüsten, damit die Emissionen im Verkehr sinken und so Fahrverbote in Städten verhindert werden. Nachdem die neue CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer bereits zügige Nachrüstungen eingefordert hat, legt nun der Verkehrsausschuss im Bundestag nach. Auf Drängen der Linken und der Grünen soll der neue Verkehrsminister, Andreas Scheuer (CSU), an diesem Mittwoch erklären, wie weit die Hersteller mit ihren Softwareupdates bei der Abgasnachbehandlung sind und welchen Nutzen diese haben. "Ich habe keinerlei Verständnis für die mangelhafte Informationspolitik zum Umsetzungsstand der Softwareupdates", sagte der Ausschussvorsitzende Cem Özdemir (Grüne) dem Handelsblatt. (HB S. 11)

FRANKREICH - Der französische Präsident Emmanuel Macron richtet hohe Erwartungen an den "Aufbruch in Europa", den CDU, CSU und SPD in ihrem Koalitionsvertrag versprochen haben. Mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, die am Freitag zu ihrem Antrittsbesuch in Paris erwartet wird, will er die EU aus der Krise führen und die Eurozone stabilisieren. "Wenn Deutschland sich nicht bewegt, ist ein Teil meines Projekts zum Scheitern verurteilt", sagte der Präsident in Interview. (FAZ S. 8)

BUNDESBANK - Die Deutsche Bundesbank warnt vor der Deregulierung: Claudia Buch, Vizepräsidentin der Bundesbank, spricht im Handelsblatt-Interview über neue Krisenherde und mahnt die Banken, auch für unerwartete Entwicklungen vorzusorgen, etwa wenn die Zinsen stark steigen. Die Reformen nach der Finanzkrise dürften nicht zurückgedreht werden. (HB S. 28)

ÜBERNAHMEN - Die Bundesregierung nimmt sich Monate Zeit für die Prüfung von Übernahmen durch chinesische Investoren. Die Verfahrensdauer wird zu einer Belastung. Manager und Verbände warnen vor den Folgen. Auch in der Großen Koalition beginnt ein Umdenken. (HB S. 8)

