Moneycab.com: Herr Baechler, Sie haben mit dem Prezit einen Abfalleimer mit Komprimierfunktion entwickelt, mit dem bis zu dreimal mehr Abfall in einen 35l Abfallsack gefüllt werden kann - und dies, ohne sich die Hände schmutzig zu machen. Wie kamen Sie auf die Idee?

Alex Baechler: Ich komme aus einer grossen Familie, wird sind zu siebt aufgewachsen. Kaum hatten wir einen neuen Abfallsack im Eimer, so war dieser auch schon wieder übervoll. Ich denke, ich habe mich fast 20 Jahre darüber aufgeregt, vor allem weil ich es immer gehasst habe, von Hand oder auch mit dem Fuss zu pressen. Ausserdem bringt es das Pressen von Hand oder mit dem Fuss auch nicht. Nach dem Studium zum Maschinenbauingenieur wusste ich, dass ich da mal eine gute Lösung entwickeln sollte, zumal es auf dem Markt keine gute Lösung gibt. Ich musste jedoch vier Jahre lang warten und brainstormen, bis ich vor drei Jahren den Geistesblitz zu Prezit hatte. Bei einem Kreativitätskurs hatte ich mal gelernt «think outside the box» - und genau das habe ich gemacht: Ich habe einfach die Box, nämlich den Eimer, weggelassen.

Erklären Sie uns doch kurz die Funktionsweise.

Die Funktionsweise ist sehr simpel. Mit dem Fuss auf den Deckel draufstehen und den Inhalt zusammenpressen. Durch ein Arretiersystem bleibt prezit in dieser gepressten Position stehen. Idealerweise lässt man prezit so während der Nacht gepresst, damit sich der Inhalt bleibend komprimiert. Am nächsten Tag entriegelt man den prezit und fährt in wieder in die Ausgangsposition. Der komprimierte Inhalt nimmt weniger Platz ein und es kann wieder mehr Abfall eingefüllt werden.

"Die Funktionsweise ist sehr simpel. Mit dem Fuss auf den Deckel draufstehen und den Inhalt zusammenpressen."

Alex Baechler, Gründer Prezit

Und der Sack reisst nicht?

Nein. Beim ersten Prototyp war ich selbst erstaunt, dass der Sack nicht reisst. Denn zu keinem Zeitpunkt wird am Sack gezogen, was den Sack zum Reissen bringen würde. In der dreijährigen Testphase öffnete sich drei- bis viermal ein kleines Loch, einmal schaute zum Beispiel ein Kugelschreiber 1 cm raus. Aber auch wenn dies passiert, wird das Loch nicht grösser und der Sack reisst nicht.

Aus welchem Material ist der Prezit gefertigt?

Durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...