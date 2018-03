Der amerikanische Schuhdiscounter DSW Inc. (ISIN: US23334L1026, NYSE: DSW) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 25 US-Cents an seine Aktionäre aus. Damit erhöht das Unternehmen die Dividende im Vergleich zum Vorquartal um 25 Prozent. Die Ausschüttung erfolgt am 6. April 2018 (Record date: 23. März 2018). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet wird 1 US-Dollar ausbezahlt. Damit liegt die derzeitige Dividendenrendite beim aktuellen ...

