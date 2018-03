Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel von Axel Springer zwar von 49 auf 55 Euro angehoben. Analystin Sarah Simon stufte die Papiere des Medienkonzerns in einer am Mittwoch vorliegenden Studie aber aufgrund der zu hohen Bewertung von "Hold" auf "Sell" ab. Obwohl der Konzernumbau in Richtung Digitalisierung nahezu abgeschlossen sei, könne man den Wettbewerbern in puncto Umsatz- und Ergebniswachstum noch nicht das Wasser reichen./ag/mis

Datum der Analyse: 14.03.2018

ISIN DE0005501357

AXC0028 2018-03-14/07:14