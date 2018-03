Von Rob Taylor

CANBERRA (Dow Jones)--Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat einen Milliardenauftrag in Australien an Land gezogen. Die Regierung in Canberra wählte den Konzern für den Bau einer Flotte von Boxer-Panzerfahrzeugen aus. Der Vertrag hat ein Volumen von 5 Milliarden australischen Dollar, umgerechnet rund 3,2 Milliarden Euro.

Rheinmetall setzte sich gegen den britischen Rivalen BAE Systems durch. Es ging bei dem Bieterwettstreit um 211 Fahrzeuge. Sie sind Teil eines größeren Modernisierungsprogramms für die australische Armee.

Rheinmetall bringt sich mit dem Zuschlag in eine gute Position für einen weiteren Auftrag über 431 Panzerfahrzeuge. Auch in Großbritannien ist der MDAX-Konzern bzw das Joint Venture namens Artec von Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann (KMW), das den Boxer baut, Favorit für einen Großauftrag für die Radpanzer.

Die Boxer für Australien sollen mit heimischem Stahl in Brisbane gebaut werden. Partner in dem drei Jahre dauernden Bieterprozess waren die australischen Unternehmen Bluescope Steel und Bisalloy Steel.

