EQS Group-Media / 2018-03-14 / 07:00 Zukauf im Segment Chemical Specialties *Schmid Rhyner übernimmt die ISAtec GmbH, Wohlenschwil, Schweiz* Zürich, 14. März 2018. - Conzzeta meldet die Unterzeichnung einer Vereinbarung zur vollständigen Übernahme der in Wohlenschwil domizilierten ISAtec GmbH. Der Abschluss der Transaktion ist in den nächsten Wochen vorgesehen. ISAtec verfügt über führendes Know-how für die Entwicklung und Produktion von Silber- und Goldlacken. Die zur Conzzeta Gruppe gehörende Schmid Rhyner ist ein weltweit führender Spezialist im Bereich der Druckveredelung. Bisher hat die ISAtec GmbH für Schmid Rhyner die unter dem Produktnamen WESSCO POLAR vertriebenen Metallic Farben hergestellt. Diese bieten Anwendern innovative Möglichkeiten bei der Gestaltung hochwertiger Verpackungen und zur Produktdifferenzierung im internationalen Wettbewerb. Mit der Übernahme der ISAtec GmbH sichert sich Schmid Rhyner die Technologie. Die Produktion wird von Wohlenschwil nach Adliswil an den Standort von Schmid Rhyner verlagert. Jakob Rohner, CEO von Schmid Rhyner und Mitglied der Konzernleitung von Conzzeta, kommentiert: "Mit ISAtec stärken wir unsere Innovationskraft und Flexibilität. Wir werden unsere Lacksortimente noch effektvoller kombinieren und rascher auf neue Bedürfnisse reagieren können. Unsere Kunden profitieren zudem von der verbesserten Effizienz in der Produktion." Für Rückfragen und weitere Auskünfte: Michael Stäheli, Head Investor Relations & Corporate Communications Phone +41 44 468 24 49 media@conzzeta.com *Über Conzzeta* Conzzeta ist eine breit diversifizierte Schweizer Unternehmensgruppe. Sie steht für Innovation, Zuverlässigkeit und eine langfristige Perspektive. Conzzeta strebt in den Zielmärkten nach führenden Positionen, überdurchschnittlichem Wachstum und nachhaltiger Wertschöpfung. Über 4700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an weltweit mehr als 60 Standorten setzten sich ein für innovative Kundenlösungen in den Bereichen Blechbearbeitung, Sportartikel, Schaumstoffe, grafische Beschichtungen und Glasbearbeitung. Conzzeta AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SIX:CON). Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=XPTNJXDBXS [1] Dokumenttitel: Übernahme ISAtec Emittent/Herausgeber: Conzzeta Schlagwort(e): Unternehmen Ende der Medienmitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Conzzeta Giesshübelstrasse 45 8045 Zürich Schweiz Telefon: +41 44 468 24 49 Fax: +41 44 468 24 53 E-Mail: info@conzzeta.com Internet: www.conzzeta.com ISIN: CH0244017502 Valorennummer: A117LR Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Stuttgart; SIX Swiss Exchange Ende der Mitteilung EQS Group-Media 663843 2018-03-14 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=70a75ae47c4c9f508906a23ed5f6500b&application_id=663843&site_id=vwd&application_name=news

