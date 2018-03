lastminute.com group publiziert Resultate 2017

Amsterdam / Chiasso, 14. März 2018 - lastminute.com group, ein führender europäischer Online-Anbieter für Reisen und Freizeit, publiziert die Ergebnisse für das Gesamtjahr 2017.

Die Ergebnisse entsprechen den vorläufigen Zahlen, die am 5. Februar 2018 veröffentlicht wurden.

Der Umsatz der Gruppe betrug € 258,8 Mio., 1% weniger als 2016.

Das bereinigte EBITDA von € 16,9 Mio. lag um € 11,7 Mio. unter dem Ergebnis von 2016.

Gegenüber einem Nettogewinn von € 6,7 Mio. im Jahr 2016 resultierte ein Nettoverlust von € 7,8 Mio.

Die liquiden Mittel beliefen sich auf € 52,1 Mio. im Vergleich zu € 60,2 Mio. zum 31. Dezember 2016.

Die Gruppe gab erstmals ihre Zahlen bekannt, die einen umfassenden Blick auf die Performance des Kerngeschäfts gestatten und die Ergebnisse von Online-Reiseagentur (OTA), META- und Mediengeschäft von Einmaleffekten und den Ergebnissen der Venture-Initiativen (eigenständige Unternehmen, die unabhängig von lastminute.com geführt werden) trennen.

Die Performance-Betrachtung ergibt folgendes Bild:

2017 2016 Diff. z. VJ. % Umsatz Kerngeschäft € 251,3 Mio. € 247,5 Mio. 1,5% EBITDA € 27,5 Mio. € 25,4 Mio. +8,3%

In Einklang mit dieser Darstellung hat die Gruppe entschieden, das Kerngeschäft zukünftig lastminute.com zu benennen und die Gruppe als lmgroup; zudem ist Herr Marco Corradino zum von CEO lastminute.com ernannt worden. Für die vollständigen Zahlen zum Kerngeschäft von lastminute.com siehe Jahresbericht 2017: (www.lastminutegroup.com/investor-relations/reports/reports.aspx: http://www.lastminutegroup.com/investor-relations/reports/reports.aspx)

Erwähnenswert sind die starke Performance des Metasearch-Geschäfts, das seit 2014 ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum (CAGR) von 47% verzeichnen konnte, sowie die ausgezeichneten Ergebnisse der strategischen Produkte im OTA-Bereich - insbesondere dynamische Pauschalreisen und "Experiences" -, die mit 30% bzw. 50% gegenüber 2016 zweistellig zulegten. Die genannten Ergebnisse belegen die Diversifizierung der Einnahmequellen von lastminute.com und unterstützen die Expansion in Geschäftsfelder, die dem Unternehmen für die künftige Entwicklung besonders attraktiv erscheinen.

Die Akquisitionen von Hotelscan, einem im META-Geschäft aktiven Startup-Unternehmen, und der Comvel GmbH, des viertgrössten deutschen Online-Anbieters von Pauschalreisen, ergänzen die Kompetenzen der Gruppe und steigern sowohl die Qualität als auch die geografische Reichweite des Angebots. Weg.de, die Hauptmarke der Comvel GmbH, verfügt über einen hohen Bekanntheitsgrad und passt mit dem hochwertigen Angebot (86% des Umsatzes werden mit Pauschalreisen generiert) ausgezeichnet zur Strategie von lastminute.com, in den Bereichen Travel & Leisure sowie Reisepakete weiter zu wachsen.

Das Fluggeschäft, das auf eigenständiger Basis hinsichtlich Volumen und Marge gegenüber 2016 zurückglitt, ist nach wie vor eines der wichtigsten Aktiva im Portfolio des Unternehmens sowie ein zentraler Marketingkanal für alle anderen Reisedienstleistungen von lastminute.com. Ein Erfolgsfaktor des Geschäftsmodells ist das Cross-Selling von Produkten während des gesamten Kundenkontakts, der oft mit der Suche nach einem Flugticket beginnt.

Dank der kundenorientierten Organisation liegt der Schwerpunkt nicht auf Plattform, Produkt oder Inhalten, sondern auf deren Relevanz für den Benutzer. Die Ergebnisse eines Geschäftsfelds müssen daher immer im Kontext der Performance des Gesamtunternehmens gesehen werden.

Das Hotelgeschäft muss ebenso interpretiert werden. Das Unternehmen offeriert Reisenden einen Katalog von mehr als 1 Million Unterkunftslösungen, entweder in Hotelzimmern oder in privaten Unterkünften. Das umfassende Angebot von lastminute.com basiert auf einer Echtzeitauswahl von Lieferanten basierend auf den besten Beschaffungskosten. Ein Teil dieses virtuellen Inventars wird von der proprietären "Global Hotel" -Plattform generiert, die den Zugang zu vertraglich direkt vereinbarten und bequemeren Tarifen für die wichtigsten Urlaubs- und Städtereiseziele sicherstellt.

Kunden profitieren so von einer Vielzahl von Optionen zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Wenn sie dynamisch ein Urlaubspaket erstellen sollen, wird dieser Effekt noch relevanter.

Fabio Cannavale, CEO, hierzu: "Der Schlüssel, um langfristig Wert zu schaffen, liegt im diversifizierten Geschäftsmodell und dem Fokus auf praktisch unbegrenzt vielseitige Produkte und Dienstleistungen mit Reisebezug, die wir in Echtzeit zu Paketen schnüren können. Wir sind uns der Komplexität einer solchen Strategie bewusst, ebenso der nötigen Investitionen und des Zeitaufwands, die die Entwicklung eines effizienten Modells erfordern. Unsere Ergebnisse, die wir Jahr für Jahr vorlegen, bestätigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind."

Cannavale weiter: "Urlaubspakete ist der Bereich, in dem wir die grössten Chancen erkennen. Zum einen ist es ein Wachstumssegment. Zum anderen stossen dynamische Pauschalreisen, die "Reiseveranstalter-ähnliche" Angebote mit der über unsere Online-Plattform möglichen Personalisierung verknüpfen, auf grosse Nachfrage."

Marco Corradino, COO, ergänzt: "Wir haben das Spektrum unserer Reiseprodukte und -dienstleistungen, die wir über unsere Plattformen verkaufen, in den vergangenen zwei Jahren erweitert. Zudem haben wir ein kundenorientiertes Modell eingeführt, das die gesamte "Customer Journey" unserer Reisekunden umfasst und einen personalisierten Service bietet. Im Jahr 2017 generierte die Gruppe über einen Viertel ihres Umsatzes mit nicht-transaktionsbasiertem Geschäft (META und Medien). Im OTA-Bereich trug Travel & Leisure mehr als 50% zur Gesamtmarge bei. Wir haben uns von einem spezialisierten Anbieter von Flugtickets zu einem vollwertigen Reiseanbieter entwickelt."

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, an der nächsten Generalversammlung, die am 3. Mai 2018 in Amsterdam stattfinden wird, Herrn Laurent Foata und Herrn Marcello di Staso als neue Mitglieder des Verwaltungsrats für den Zeitraum 2018 bis 2019 vorzuschlagen. Frau Julia Bron und Frau Anna Zanardi stellen sich nicht für die Wiederwahl zur Verfügung.

Für Einzelheiten sei auf den Jahresbericht 2017 verwiesen, der unter folgendem Link bereitsteht: (www.lastminutegroup.com/investor-relations/reports/reports.aspx: http://www.lastminutegroup.com/investor-relations/reports/reports.aspx)

