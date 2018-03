Elmos Semiconductor AG: Geschäftsbericht 2017 erschienen DGAP-News: Elmos Semiconductor AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Elmos Semiconductor AG: Geschäftsbericht 2017 erschienen 14.03.2018 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Finanzzahlen und Prognose bestätigt Dortmund, 14. März 2018: Der Geschäftsbericht für das Jahr 2017 der Elmos Semiconductor AG (FSE: ELG) ist heute erschienen. Der Bericht enthält neben dem geprüften Konzernabschluss auch ausführliche Informationen zum Geschäftsjahr. Dabei wurde viel Wert auf eine erhöhte Informationsdichte gelegt. Der Geschäftsbericht 2017 steht unter www.elmos.com zur Verfügung. "Das Unternehmen ist auf Wachstumskurs und hat die dafür nötige finanzielle Stärke. Allerdings wissen wir auch: Wachstum ist kein Selbstläufer, sondern harte und konsequente Arbeit", sagt Dr. Anton Mindl, Vorstandsvorsitzender der Elmos Semiconductor AG, im Geschäftsbericht. "Wir erschließen neue Applikationsfelder und arbeiten parallel an innovativen Folgegenerationen bestehender Produkte." Der Aufsichtsrat und der Vorstand sehen vor, der Hauptversammlung am 16. Mai 2018 in Dortmund eine Anhebung der Dividende auf 0,40 Euro je Aktie vorzuschlagen (Vorjahr: 0,35 Euro je Aktie). Bei einer unverändert guten Konjunkturlage rechnet Elmos für 2018 mit einem Umsatzwachstum von 8% bis 12%. Die EBIT-Marge soll zwischen 13% und 17% liegen. Das Unternehmen wird auch in diesem Geschäftsjahr Maßnahmen für weiteres Wachstum vorantreiben. Die Investitionen werden - wie im Vorjahr - weniger als 15% des Umsatzes betragen. Elmos erwartet in 2018 aufgrund der Vorleistungen für weiteres Wachstum einen negativen bereinigten Free Cashflow. Der Prognose liegt ein Wechselkursverhältnis von 1,20 US-Dollar/Euro zu Grunde. Überblick über die Finanzzahlen Die vorläufigen Finanzzahlen aus Mitte Februar 2018 werden bestätigt. Angaben gemäß IFRS (in Millionen Euro bzw. Prozent, sofern nicht anders angegeben): 2017 2016 Dif- Q4/1- Q4/1- Diff. f. 7 6 Umsatz 250,4 228,6 9,5- 68,5 63,5 7,9% % Bruttoergebnis 110,1 96,8 13,- 32,8 29,4 11,3% 7% Bruttomarge in % 43,9% 42,3% 47,8- 46,4- % % Forschung und Entwicklung 33,8 36,0 -6,- 7,8 9,1 -14,5- 1% % EBIT 38,4 23,1 66,- 17,3 11,2 53,6% 2% EBIT-Marge in % 15,3% 10,1% 25,2- 17,7- % % Konzernüberschuss nach Anteilen 24,9 15,9 57,- 10,6 8,1 30,2% ohne beherrschenden Einfluss 1% Unverwässertes Ergebnis pro Aktie 1,26 0,80 57,- 0,54 0,41 31,5% (Euro) 4% Investitionen 37,2 23,2 60,- 15,0 4,6 >100% 6% Investitionen in % 14,9% 10,1% 21,9- 7,3% % Bereinigter Free Cashflow -5,2 9,1 n.a- -4,4 8,4 n.a. . Definitionen ausgewählter Finanzkennzahlen - Bereinigter Free Cashflow: Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit, abzüglich Investitionen in/zuzüglich Abgänge von immaterielle/n Vermögenswerte/n und Sachanlagen - Investitionen: Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen abzgl. aktivierten Entwicklungsleistungen (Vorjahreswerte gem. neuer Definition angepasst) - Weitere Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen finden Sie im Geschäftsbericht 2017 der Elmos Semiconductor AG unter www.elmos.com Über Elmos Elmos entwickelt, produziert und vertreibt Halbleiter und Sensoren vornehmlich für den Einsatz im Auto. Unsere Bausteine kommunizieren, messen, regeln sowie steuern Sicherheits-, Komfort-, Antriebs- und Netzwerkfunktionen. Seit über 30 Jahren ermöglichen Elmos-Innovationen neue Funktionen und machen die Mobilität weltweit sicherer, komfortabler und energieeffizienter. Hinweis Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Elmos beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u.a. Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführungen von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch Elmos ist weder geplant noch übernimmt Elmos die Verpflichtung dazu. Kontakt: Elmos Semiconductor AG Thalea Willms, Leiterin Investor Relations, Tel: +492317549273 Mathias Kukla, Pressesprecher, Tel: +492317549199 Email: invest@elmos.com

