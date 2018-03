Raiffeisen Bank International AG: Geschäftsjahr 2017 DGAP-News: Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Raiffeisen Bank International AG: Geschäftsjahr 2017 14.03.2018 / 07:34 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. RBI: Geschäftsjahr 2017 - Konzernergebnis mit EUR 1.116 Millionen im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt (2016 pro forma: EUR 520 Millionen) - Common Equity Tier 1 (CET1) Ratio (fully loaded) von 12,7% (2016 pro forma: 12,4%); geschätzter Effekt aus erstmaliger Anwendung von IFRS 9 zum 1. Jänner 2018 von rund 15 BP - Außergewöhnlich niedrige Risikokosten aufgrund von positivem Marktumfeld - NPL Ratio auf 5,7% (2016 pro forma: 8,7%) aktiv reduziert durch NPL-Verkäufe sowie Ausbuchungen - Anstieg der Kundenkredite um rund 2% trotz NPL-Verkäufen und NPL-Ausbuchungen - Stabile Nettozinsspanne mit 2,48% - Dividendenvorschlag von EUR 0,62 je Aktie Erfolgsrechnung in 1-12/20- 1-12/2016 pro 1-12/2016 Q4/20- EUR Millionen 17 forma aufgrund veröffentlicht 17 Verschmelzung vor Verschmelzung Zinsüberschuss 3.208 3.197 2.935 816 Nettodotierungen (287) (758) (754) (127) zu Kreditrisikovorsor- gen Provisionsüber- 1.719 1.599 1.497 448 schuss Handelsergebnis 244 220 215 62 Verwaltungsaufwen- (3.104) (3.141) (2.848) (813) dungen Übrige Ergebnisse (224) (267) (204) (88) Ergebnis vor 1.612 946 886 311 Steuern Ergebnis nach 1.246 636 574 234 Steuern Konzernergebnis 1.116 520 463 206 Bilanz in EUR 31/12/2- 31/12/2016 pro 31/12/2016 Millionen 017 forma aufgrund veröffentlicht Verschmelzung vor Verschmelzung Forderungen an 81.232 79.769 70.514 Kunden Verbindlichkeiten 84.831 80.325 71.538 gegenüber Kunden Bilanzsumme 135.146 134.804 111.864 Risikogewichtete 71.902 67.911 60.061 Aktiva (RWA gesamt) Kennzahlen 31/12/2- 31/12/2016 pro 31/12/2016 017 forma aufgrund veröffentlicht Verschmelzung vor Verschmelzung NPL Ratio 5,7% 8,7% 9,2% NPL Coverage Ratio 67,0% 75,2% 75,6% CET1 Ratio (fully 12,7% 12,4% 13,6% loaded) CET1 Ratio 12,9% 12,7% 13,9% (transitional) Eigenmittelquote 17,8% 17,1% 18,9% (fully loaded) Eigenmittelquote 17,9% 17,4% 19,2% (transitional) Kennzahlen 1-12- 1-12/2016 pro forma 1-12/2016 Q4/2- /201- aufgrund Verschmelzung veröffentlicht vor 017 7 Verschmelzung Nettozinsspan- 2,48- 2,48% 2,78% 2,50- ne % % Konzern-Re- 12,2- 6,2% 5,8% 8,9% turn-on-Equi- % ty Cost/Income 59,4- 61,5% 60,7% 60,7- Ratio % % Ergebnis je 3,34 1,58 1,58 0,60 Aktie in EUR Dividende je 0,62 - - n.a. Aktie in EUR Seit Jänner 2017 ist das von der RZB eingebrachte Geschäft in der RBI vollständig enthalten. Die aktuellen RBI-Zahlen beziehen sich auf die verschmolzene Bank; sofern nicht anders angegeben basieren die historischen Pro-forma-Zahlen auf dem fusionierten Institut (Berücksichtigung der Verschmelzung). Ausblick Wir gehen für die nächsten Jahre von einem durchschnittlichen Kreditwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich aus. Nach sehr niedrigen Risikokosten im Jahr 2017 (EUR 287 Millionen) erwarten wir, dass die Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte im Jahr 2018 über jenen von 2017 liegen werden. Die NPL Ratio soll mittelfristig weiter sinken. Wir streben mittelfristig eine Cost/Income Ratio von unter 55 Prozent an. Wir peilen mittelfristig einen Konzern-Return-on-Equity von etwa 11 Prozent an. Mittelfristig streben wir eine CET1 Ratio (fully loaded) nach Dividende von rund 13 Prozent an. Basierend auf dieser Zielquote beabsichtigen wir Dividendenausschüttungen in Höhe von 20 bis 50 Prozent des Konzernergebnisses. Die Ziele in diesem Ausblick enthalten die Auswirkungen von IFRS 9 und FINREP. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Susanne E. Langer Leiterin Group Investor Relations Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 1030 Wien, Österreich ir@rbinternational.com Telefon +43-1-71 707-2089 www.rbinternational.com 14.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 A-1030 Vienna Österreich Telefon: +43-1-71707-2089 Fax: +43-1-71707-2138 E-Mail: ir@rbinternational.com Internet: www.rbinternational.com ISIN: AT0000606306 WKN: A0D9SU Börsen: Auslandsbörse(n) Luxemburg, SIX, Wien (Amtlicher Handel / Official Market) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 663857 14.03.2018

