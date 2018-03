Bei Gold geht es auf- und abwärts auf engem Raum, noch fehlt der entscheidende Impuls. Das liegt auch daran, dass die Rahmendaten kein eindeutiges Bild vermitteln.

Bei 1.300 US-Dollar hat Gold eine starke Unterstützung aufgebaut, doch die Widerstandszone zwischen 1.350 und 1.360 US-Dollar scheint kurzfristig schwer überwindbar. Daher pendelt das Edelmetall zwischen diesen beiden Polen hin und her.

Im Moment dreht sich die Debatte im Markt darum, ob die FED in den USA in diesem Jahr drei oder vier Mal die Zinsen anheben wird. Die gestern veröffentlichten Inflationsdaten in Übersee sind eher schwach ausgefallen, was die Wahrscheinlichkeit von lediglich drei Schritten erhöht und ...

