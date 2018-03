The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.03.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.03.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A11749 ERSTE GP BNK AG13-18 1183 BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0201215511 GLARNER KANT.BK 12-UND BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000DXA1M47 DEX.KOMM.DEU.MTN.OPF 1612 BD00 BON EUR N

CA XFRA US03523TBE73 ANH.-BUSCH INBEV 11/19 BD00 BON USD N

CA HY8D XFRA US44891CAA18 HYUNDAI CAP.A. 15/18 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA XS0906852529 SKAND.ENSK. 13/18MTN REGS BD00 BON USD N

CA XFRA AT0000A0W675 ERSTE GP BNK 12-18 FLRMTN BD01 BON EUR N

CA XFRA CH0194437668 JUL.BAER GRP 12-UND BD01 BON CHF N

CA XFRA DE000DG4T5D3 DZ BANK IS.A580 BD01 BON EUR N

CA ZYQF XFRA ES0378641155 FDO DE TIT.D.D.S.E. 13/18 BD01 BON EUR N

CA NXSC XFRA FR0011376201 NEXANS 12/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA US44891AAA51 HYUNDAI CAP.A. 2018 144A BD01 BON USD N

CA XFRA XS0200688256 NORDEA BK 04/UND. FLR BD01 BON EUR N

CA ENUB XFRA XS0830688411 STORA ENSO 12/18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0896654349 JAP BK INT 13/18 BD01 BON CAD N

CA XFRA FR0013311180 AGENCE FSE DEV. 18-38 MTN BD02 BON EUR N

CA AECA XFRA US025816AY50 AMER. EXPRESS 08/18 BD02 BON USD N

CA XFRA US135087E426 CDA 15/18 BD02 BON USD N

CA XFRA US3130A7CX17 FED. HOME LN BKS 2018 BD02 BON USD N

CA NO2P XFRA US65562QAX34 NORDIC INV.BK 15/18 MTN BD02 BON USD N

CA RL4R XFRA US74977EPZ06 RABOBK NEDERLD 13/18 BD02 BON USD N

CA HBC4 XFRA XS0353643744 HSBC HLDGS 08/18 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0747356813 SWED.EXP. CRED. 12/18 MTN BD02 BON IDR N

CA XFRA XS0904837654 MUNICIPAL. FIN. 13/18 MTN BD02 BON TRY N