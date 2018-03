FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

WXC XFRA US4617301035 INVESTORS R.ESTATE TR.SBI 0.057 EUR

HTR XFRA US4470111075 HUNTSMAN CORP. DL-,01 0.132 EUR

4W8 XFRA US3886891015 GRAPHIC PACK.HLDG DL-,01 0.061 EUR

FG8 XFRA US30225T1025 EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01 0.632 EUR

EP7 XFRA US30049A1079 EVOLUTION PETROL. DL-,001 0.081 EUR

EAC XFRA US2774321002 EASTMAN CHEM. CO. DL-,01 0.454 EUR

EZV XFRA US25754A2015 DOMINOS PIZZA INC. DL-,01 0.446 EUR

FQI XFRA US2538681030 DIGITAL REALTY TR. DL-,01 0.819 EUR

DY6 XFRA US25179M1036 DEVON ENERGY CORP. DL-,10 0.049 EUR

EC8 XFRA US2074101013 CONMED CORP. DL-,01 0.162 EUR

CA3 XFRA US2003401070 COMERICA INC. DL 5 0.243 EUR

CCC3 XFRA US1912161007 COCA-COLA CO. DL-,25 0.316 EUR

CH5 XFRA US1653031088 CHESAPEAKE UTIL. DL-,4867 0.263 EUR

5B9 XFRA US11133T1034 BROADRIDGE FINL SOL.DL-01 0.296 EUR

QCTA XFRA US0774541066 BELDEN INC. DL -,01 0.041 EUR

9A2 XFRA US04010L1035 ARES CAPITAL CORP. 0.308 EUR

AINN XFRA US0268747849 AMER.INTL GRP NEW DL 2,50 0.259 EUR

PHM7 XFRA US02209S1033 ALTRIA GRP INC. DL-,333 0.567 EUR

AMC XFRA US0126531013 ALBEMARLE CORP. DL-,01 0.272 EUR

NVAN XFRA TH0375010R14 TRUE CORP. -NVDR- BA 4 0.001 EUR

NVAX XFRA TH0324010R12 HANA MICROEL. -NVDR- BA 5 0.026 EUR

ES9 XFRA US2921041065 EMPIRE ST.REA.TR.A DL-,01 0.085 EUR

UPN XFRA FI0009002158 UPONOR OYJ O.N. 0.240 EUR

GNN XFRA DK0010272632 GN STORE NORD A/S NAM.DK1 0.168 EUR

1T6 XFRA US87265K1025 TPG SPECIALTY LEND.DL-,01 0.316 EUR

4Q2 XFRA US7476191041 QUANEX BUILD. PRODS DL-01 0.032 EUR

PKA XFRA US6951561090 PACKAGING CORP. OF AMER. 0.511 EUR

WX5 XFRA CA9611485090 WESTON -GEORGE- 0.287 EUR

TEKB XFRA CA8787422044 TECK RES LTD. B SUB.VTG 0.031 EUR

SWC XFRA CA82028K2002 SHAW COMM. N-VTG B 0.062 EUR

L8G XFRA CA5394811015 LOBLAW COS LTD 0.170 EUR

I5U XFRA CA45823T1066 INTACT FINANCIAL CORP. 0.441 EUR

GO5 XFRA CA3809564097 GOLDCORP INC. 0.016 EUR

G04 XFRA CA3801341064 GMP CAPITAL INC. 0.063 EUR

3FO XFRA CA3518581051 FRANCO-NEVADA CORP. 0.186 EUR