FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

UCBN XFRA US90984P3038 UTD COMMUNITY BANKS DL 1 0.097 EUR

1JE XFRA CA48213W1014 JUST ENERGY GROUP 0.079 EUR

POJN XFRA US74340W1036 PROLOGIS INC. DL-,01 0.389 EUR

NQL1 XFRA ZAE000117321 NEW BIDVEST NEW RC-,05 0.181 EUR

HY7 XFRA ZAE000012084 SHOPRITE HLD LTD RC 1,134 0.140 EUR

SAOA XFRA ZAE000006896 SASOL LTD 0.342 EUR

NZM2 XFRA DK0060336014 NOVOZYMES A/S NAM. B DK 2 0.604 EUR

AJM XFRA US0326572072 ANALOGIC CORP. DL -,05 0.081 EUR

4GC XFRA US6378701063 NAT.STORAGE AFFIL.TR.SBI 0.227 EUR

S6IA XFRA US5253271028 LEIDOS HOLDINGS DL-,0001 0.259 EUR

NRN XFRA US98389B1008 XCEL ENERGY DL 2,50 0.308 EUR

WD5 XFRA US98310W1080 WYNDHAM WORLDWIDE DL -,01 0.535 EUR

WTH XFRA US9818111026 WORTHINGTON INDS 0.170 EUR

WRI XFRA US9396531017 WASHINGTON REIT SBI 0.243 EUR

VCX XFRA US92553P2011 VIACOM INC. B DL-,001 0.162 EUR

VCXA XFRA US92553P1021 VIACOM INC. A DL-,001 0.162 EUR

VNB XFRA US9197941076 VALLEY NATL BANCORP 0.089 EUR

UVD XFRA US91347P1057 UNIVERSAL DISPLAY DL-,01 0.049 EUR

3U6 XFRA US9026811052 UGI CORP. 0.203 EUR

TN8 XFRA US8835561023 THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1 0.138 EUR

TU8 XFRA US8766641034 TAUBMAN CENTERS DL-,01 0.531 EUR

SA8A XFRA US83545G1022 SONIC AUTOMOTIVE A DL-,01 0.049 EUR

SVC XFRA US8175651046 SERVICE CORP. INTL DL 1 0.138 EUR

R2V XFRA US7580754023 REDWOOD TRUST DL-,01 0.227 EUR

TR1 XFRA US74144T1088 T.ROW.PR.GRP DL-,20 0.567 EUR

6OM XFRA US6907321029 OWENS + MINOR DL 2 0.211 EUR

UG9 XFRA US6515871076 NEWMARKET CORP. 1.418 EUR

NJ1 XFRA US6460251068 NEW JERSEY RES DL2,50 0.221 EUR

MTLA XFRA US6200763075 MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01 0.421 EUR

6MK XFRA US58933Y1055 MERCK CO. DL-,01 0.389 EUR

M3P XFRA US58463J3041 MEDICAL PROPERTIES TR. 0.203 EUR

FDO XFRA US55616P1049 MACYS, INC. DL-,01 0.306 EUR

LGG XFRA US5249011058 LEGG MASON INC. DL-,10 0.227 EUR

LP1 XFRA US5246601075 LEGGETT + PLATT DL-,01 0.292 EUR

K6B XFRA US48242W1062 KBR INC. DL -,001 0.065 EUR