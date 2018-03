VERBUND AG: Jahresergebnis 2017: Gute operative Ergebnisentwicklung und erfolgreiche Entschuldung schaffen Basis für höhere Dividende DGAP-News: VERBUND AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis VERBUND AG: Jahresergebnis 2017: Gute operative Ergebnisentwicklung und erfolgreiche Entschuldung schaffen Basis für höhere Dividende 14.03.2018 / 07:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

VERBUND hat sich aufgrund seiner klaren strategischen Positionierung und der konsequent umgesetzten Maßnahmen im Zuge der Restrukturierungsprogramme der letzten Jahre auf die grundlegend veränderten Rahmenbedingungen rechtzeitig eingestellt und die Basis für eine nachhaltige profitable Unternehmensentwicklung geschaffen. Trotz weiterhin volatiler Marktbedingungen im Geschäftsjahr 2017 gelang es VERBUND ein gutes Ergebnis zu erzielen. Unsere in der Vergangenheit gesetzten Maßnahmen zur Stärkung des Free Cashflows und der Fokus auf eine Reduktion der Verschuldung des Konzerns zeigten Wirkung. Dies wurde auch seitens der Ratingagenturen honoriert. Im Dezember 2017 veröffentlichte Standard & Poor's ein Upgrade des VERBUNG AG-Ratings um eine Ratingstufe von "BBB" auf "BBB+/stable outlook". Moody's hat den Outlook des "Baa2-Ratings" von "stable" auf "positive" erhöht. Die Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2017 zeigte im Vergleich zum Vorjahr einen durch Einmaleffekte verursachten Rückgang im EBITDA um 11,7% auf 922,3 Mio. EUR und im Konzernergebnis um 29,0% auf 301,4 Mio. EUR. Im Jahr 2017 resultierten diese Effekte insbesondere aus Wertminderungen bzw. Wertaufholungen im Kraftwerksbereich sowie aus der Veräußerung von Anteilen an der SMATRICS GmbH & Co KG und der Bewertung einer Anteilsrückgabeverpflichtung für das Kraftwerk Jochenstein. Insgesamt waren 2017 im EBITDA positive Einmaleffekte in Höhe von 22,7 Mio. EUR (2016: 149,7 Mio. EUR, im Wesentlichen resultierend aus der Bereinigung offener Themen zwischen VERBUND und der EconGas GmbH) zu verzeichnen, im Konzernergebnis negative Einmaleffekte in Höhe von 53,1 Mio. EUR (2016: positive Einmaleffekte in Höhe von 98,5 Mio. EUR). Bereinigt um Einmaleffekte stieg das EBITDA um 0,6% auf 899,7 Mio. EUR, das Konzernergebnis erhöhte sich um 8,8% auf 354,5 Mio. EUR. Diese Entwicklung ist insbesondere auf deutlich gestiegene Erlöse aus Flexibilitätsprodukten, vor allem aus dem Engpassmanagement, die erfolgreiche thermische Restrukturierung und die Auswirkungen der Kostensenkungs- und Effizienzsteigerungsprogramme der letzten Jahre zurückzuführen. Darüber hinaus konnte durch die fortgeführte Entschuldung des Konzerns das Finanzergebnis deutlich verbessert werden. Negativ wirkten hingegen die niedrigere Wasserführung (Erzeugungskoeffizient 2017: 0,99; 2016: 1,00), ein leichter Rückgang der durchschnittlich erzielten Absatzpreise im Bereich der Eigenerzeugung aus Wasserkraft (2017: 30,4 EUR/MWh, 2016: 31,0 EUR/MWh) sowie ein deutlich geringeres Ergebnis im Segment Netz. Dividende 2017 In der Hauptversammlung am 23.4.2018 wird für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende von 0,42 EUR je Aktie vorgeschlagen (+44,8 % im Vergleich zum Vorjahr). Die Ausschüttungsquote bezogen auf das berichtete Konzernergebnis beträgt 2017 48,4 %, bezogen auf das um Einmaleffekte bereinigte Konzernergebnis 41,2 %. Ausblick 2018 Auf Basis einer durchschnittlichen Eigenerzeugung aus Wasser- und Windkraft wird für das Geschäftsjahr 2018 ein EBITDA von rund 850 Mio. EUR und ein Konzernergebnis von rund 300 Mio. EUR erwartet. VERBUND plant für das Geschäftsjahr 2018 eine Ausschüttungsquote zwischen 40 und 45 % bezogen auf das um Einmaleffekte bereinigte Konzernergebnis. Kennzahlen Einheit 2016 2017 Veränderung Umsatzerlöse Mio. EUR 2.795,9 2.913,2 4,2 % EBITDA Mio. EUR 1.044,2 922,3 -11,7 % Operatives Ergebnis Mio. EUR 615,1 400,1 -35,0 % Konzernergebnis Mio. EUR 424,4 301,4 -29,0 % Ergebnis je Aktie EUR 1,22 0,87 -29,0 % EBIT-Marge % 22,0 13,7 - EBITDA-Marge % 37,3 31,7 - Cashflow aus operativer Tätigkeit Mio. EUR 804,3 640,6 -20,4 % Free Cashflow vor Dividende Mio. EUR 580,7 416,1 -28,4 % Net Debt/EBITDA X 3,1 3,1 -0,3 % (Vorgeschlagene) Dividende je Aktie EUR 0,29 0,42 44,8 % Treibhausgasemissionen Scope 1 direkte Emissionen kt CO2e 1.007,0 1.358,1 34,9 % Spezifische THG- Emissionen (Scope 1/ Gesamtstromerzeugung) g CO2e/kWh 31,5 41,3 31,3 % Weitere Informationen sowie nicht-finanzielle Kennzahlen finden Sie im Integrierten Geschäftsbericht 2017, der auf www.verbund.com > Investor Relations > Aktuelles Finanzergebnis verfügbar ist. 