SELECTA ERNENNT NEUEN FINANZVORSTAND DGAP-News: Selecta Group B.V. / Schlagwort(e): Personalie SELECTA ERNENNT NEUEN FINANZVORSTAND (News mit Zusatzmaterial) 14.03.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. SELECTA ERNENNT NEUEN FINANZVORSTAND Cham, Schweiz, 14. März 2018: Selecta Group B.V. ("Selecta"), ein führender Anbieter für Automatenverpflegung und Kaffeedienstleistungen, hat heute angekündet, dass Hugues Rougier auf eigenen Wunsch als Finanzvorstand zurücktreten wird, um sich anderen Tätigkeiten außerhalb von Selecta zu widmen. Der Vorstand und Herr Rougier haben sich darauf verständigt, dass dieser Wechsel zum 31. März 2018 erfolgen soll. Zum 1. April wird Gabriel Pirona als Nachfolger von Hugues Rougier den Posten des Finanzvorstands übernehmen. Herr Pirona ist ein mehrsprachiger Finanzspezialist. In den vergangenen drei Jahren war er als CFO bei der börsennotierten britischen Gesellschaft Photo-Me tätig. In seiner bisherigen Laufbahn hat er eine ausgewiesene Expertise bei der erfolgreichen Transformation von Unternehmen sowie bei der Wertschöpfung durch Wachstum und bei M&A-Transaktionen aufgebaut. Diese Expertise konnte er bereits bei zahlreichen Unternehmen, die Selecta ähnlich sind, erfolgreich unter Beweis stellen. David Flochel, CEO von Selecta, sagte: "Im Namen des Vorstands und der Geschäftsleitung möchte ich Hugues für den bedeutenden Beitrag danken, den er insbesondere im letzten Jahr im Rahmen der Unternehmenstransformation für Selecta geleistet hat." David Hamill, Executive Chairman von Selecta, sagte: "Wir freuen uns, Gabriel Pirona bei Selecta willkommen zu heißen. Ich bin überzeugt davon, dass seine Erfahrung und Fähigkeiten unseren gegenwärtigen Wachstumskurs nachhaltig stärken werden." ### Ansprechpartner Medien: Selecta Group Kerstin Müller Corporate Communication Manager Mobil: +41 79 331 48 30 E-Mail: kerstin.mueller@selecta.com Über Selecta Group Selecta ist ein führender Anbieter für Automatenverpflegung und Kaffeedienstleistungen. 1957 gegründet, mit Hauptsitz in der Schweiz, ist Selecta heute in 16 europäischen Ländern aktiv. Ein Jahresumsatz von 1,5 Milliarden Euro bezeugt die Leidenschaft und das Engagement der mehr als 9.000 hochqualifizierten Mitarbeiter von Selecta. Das Unternehmen bietet hochwertige Kaffeemarken und praktische Essens- und Getränkekonzepte für den Arbeitsplatz und unterwegs sowie für Hotels, Restaurants und Cafés ("HoReCa"). Weitere Informationen finden Sie unter: www.selecta.com. Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/selecta/663811.html Bildunterschrift: Gabriel Pirona 14.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 663811 14.03.2018

