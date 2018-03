Wer seinen Investmenterfolg beurteilen und verbessern will, sollte nicht auf Aktienmarkt-Indizes zurückgreifen, sondern sich an der Performance der Besten orientieren.

Wenn ich als Schüler eine Klassenarbeit mit mittelmäßiger Note nach Hause brachte, war ich bemüht, meinem Vater klarzumachen, dass mein Abschneiden gar nicht so schlecht sei - die meisten Schüler hätten schließlich keine gute Note bekommen, und ich läge immerhin noch auf dem Durchschnitt der Klasse. Mein Vater lies das aber nicht gelten: Ich solle mich nicht an der Leistung des Durchschnitts, sondern an der der Besten orientieren, sage er. Das sei der Maßstab, an dem man sich zu messen habe, das bringe einen weiter. Wie wahr. Diese Lebensweisheit gilt natürlich auch für das Investieren.

Heutzutage befolgen viele Investoren sie jedoch nicht: Um zu beurteilen, ob man sie gut oder schlecht abschneiden, stellen Anleger ihre erzielte Rendite der eines Vergleichsmaßstabes ("Benchmark") gegenüber. Liegt die eigene Rendite höher als die Rendite der Benchmark, hat man "outperformed" (), ist sie niedriger, hat man "underperformed".

Als Benchmark dienen dabei Aktienmarkt-Indizes - wie zum Beispiel der Deutsche Aktienmarktindex (Dax), der amerikanische S&P 500 oder der MSCI World. Aktienmarkt-Indizes sollen die Erfolgsentwicklung von Aktieninvestments in der Breite repräsentativ abbilden.

Zwar gibt es Unterschiede in der Ermittlung der einzelnen Aktienmarktindizes. Doch eines haben sie alle gemeinsam: Sie alle stellen einen Durchschnitt dar: Einen Durchschnitt, der sich errechnet aus der Entwicklung erfolgreicher, weniger erfolgreicher und nicht erfolgreicher Unternehmen beziehungsweise aus der Entwicklung ihrer Aktienkurse: Aktien, die sich durch hohe Kurssteigerungen und Ausschüttungen auszeichnen, Aktien, die nicht allzu erfolgreich sind, und auch Aktien von Unternehmen, die scheitern.

Wer im Januar 1999 in den Dax investiert hat, hat bis Mitte März 2018 einen Wertzuwachs von 144 Prozent (einschließlich Dividenden) erzielt. Das entsprach einer jahresdurchschnittlichen Rendite von 4,7 Prozent. Hätte man in die Aktie der Commerzbank (die im Aktienmarktindex Dax enthalten ist) investiert, wären 90 Prozent des eingesetzten ...

