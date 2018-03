Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die chinesische Industrieproduktion ist in den ersten beiden Monaten des Jahres deutlich schneller gewachsen als erwartet. Auch die Anlageinvestitionen und die Einzelhandelsumsätze übertrafen die Prognosen. Die Industrieproduktion, ein Indikator für das Wirtschaftswachstum, legte im Januar und Februar um 7,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu. Im Dezember hatte der Anstieg bei 6,2 Prozent gelegen. Volkswirte hatten für die beiden Monate mit 6,1 Prozent gerechnet. China veröffentlichte Daten für Januar und Februar zusammen, um die Verzerrungen wegen des chinesischen Neujahrsfestes zu limitieren. Das Fest fiel dieses Jahr in den Februar, im vergangenen Jahr fand es im Januar statt. Im Monatsvergleich legte die Produktion im Februar um 0,57 Prozent zu, nach 0,52 Prozent im Dezember. Das Wachstum der Anlageinvestitionen in städtischen Gebieten beschleunigte sich in den ersten beiden Monaten 2018 auf 7,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. 2017 hatte das Plus 7,2 Prozent betragen. Hier hatten die Volkswirte mit 7,0 Prozent gerechnet. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Januar und Februar um 9,7 Prozent und legten damit ein höheres Tempo vor als im Dezember mit 9,4 Prozent. Zudem übertrafen sie die Erwartung der Ökonomen von 9,6 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

ADIDAS

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q17 ggVj Zahl 4Q16 Umsatz 5.110 +9% 10 4.687 Betriebsergebnis 57 +147% 8 23 Ergebnis vor Steuern 37 -- 3 -8,0 Ergebnis nach Steuern/Dritten 29 -- 3 -10 Ergebnis je Aktie 0,09 -- 9 -0,05

SYMRISE

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q17 ggVj Zahl 4Q16 Umsatz 735 +3% 25 711 EBITDA 152 +5% 24 144 EBIT 102 +9% 23 93

Weitere Termine:

07:30 DE/SGL Carbon SE, Jahresergebnis

07:30 DE/Deutz AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK)

07:30 DE/Sixt Leasing SE, Jahresergebnis

07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI),

ausführliches Jahresergebnis (14:00 Telefonkonferenz)

08:00 AT/Verbund AG, Jahresergebnis (09:00 PK)

Im Laufe des Tages:

DE/Patrizia Immobilien AG, ausführliches Jahresergebnis

GB/Prudential plc, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Verbraucherpreise Februar (endgültig) PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,4% gg Vj vorläufig: +0,5% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: -0,7% gg Vm/+1,6% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,2% gg Vj vorläufig: +0,5% gg Vm/+1,2% gg Vj zuvor: -1,0% gg Vm/+1,4% gg Vj -EU 11:00 EU/Industrieproduktion Januar Eurozone PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+5,0% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+5,2% gg Vj -US 13:30 Einzelhandelsumsatz Februar PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm 13:30 Erzeugerpreise Februar PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 15:00 Lagerbestände Januar PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 CH/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2030 (offenes Volumen) Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2058 (offnes Volumen) 11:30 DE/Auktion 1,25-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2048 im Volumen von 1,5 Mrd EUR 11:30 HU/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2021 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 im Volumen von 25 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2027 im Volumen von 15 Mrd HUF 11:30 PT/Auktion 2,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2028 Auktion 4,10-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2045 im Gesamtvolumen von 1 bis 1,25 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.763,50 -0,34 Nikkei-225 21.759,91 -0,95 Schanghai-Composite 3.295,57 -0,44 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.221,03 -1,59 DAX-Future 12.149,50 -2,00 XDAX 12.150,30 -2,01 MDAX 25.866,88 -0,98 TecDAX 2.694,24 -0,69 EuroStoxx50 3.397,35 -0,94 Stoxx50 2.992,71 -1,01 Dow-Jones 25.007,03 -0,68 S&P-500-Index 2.765,31 -0,64 Nasdaq-Comp. 7.511,01 -1,02 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 157,58% +26

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen dürfte zur Eröffnung unter Druck stehen. Insbesondere der DAX erscheint anfällig für eine Ausweitung der Korrektur. Während das Inflationsgespenst in der Zwischenzeit die Anleger nicht mehr beunruhigt, nehmen die politischen Risiken umso stärker zu. Die Entlassung von US-Außenminister Rex Tillerson so kurzfristig nach dem Abgang von Wirtschaftsberater Gary Cohn deutet auf einen sich beschleunigenden Verfall der Trump-Administration in den USA hin. Beunruhigend aus Finanzmarktmarktsicht ist dabei vor allem, dass damit das Lager der Freihändler und Globalisierungsbefürworter in der US-Regierung weiter abschmilzt. Damit steigt das Risiko eines Handelskonflikts mit den USA bzw. weiterer protektionistischer Maßnahmen durch Washington. Gerade für DAX-Anleger ist die Entwicklung gefährlich. Kaum eine Wirtschaft ist mehr von offenen Märkten und freien Warenströmen abhängig wie die deutsche.

Rückblick: Schwächer - Der Anstieg des Euro zum Dollar als Reaktion auf die nur moderat gestiegenen US-Verbraucherpreise hat die Börsen stark belastet. Unter den einzelnen Branchen hielten sich nur die Rohstofftitel noch geringfügig im Plus. Der von den US-Stahlzöllen veranlasste Rückschlag war zunächst gestoppt. Bei den Stahlwerten, die zu den Rohstoffwerten zählen, erholten sich Arcelormittal um 1 Prozent. Aurubis gewannen 2,5 Prozent, zusätzlich getrieben von einer Kaufempfehlung durch das Bankhaus Lampe.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - Der starke Euro und die Unsicherheiten um die US-Handelspolitik belasteten den DAX überdurchschnittlich stark. "Als Exportweltmeister ist Deutschland und damit auch der DAX von beiden Faktoren besonders betroffen", sagte ein Marktteilnehmer. Daneben bremste der bevorstehende Verfall am Freitag. RWE hatte mit Geschäftszahlen und Dividende die Erwartungen erfüllt. Der Kurs verlor jedoch im Zuge von Gewinnmitnahmen 2,9 Prozent. Bei Eon (plus 3,9 Prozent) lagen die Geschäftszahlen laut Händlern am oberen Rand der Prognosen. Größter Verlierer im DAX waren Prosieben, die mit dem bevorstehenden DAX-Abstieg um 5,1 Prozent einbrachen. Wacker Chemie verloren 6,6 Prozent. Zwar hat das Unternehmen eine Sonderdividende angekündigt, doch wurde der Ausblick als vorsichtig eingestuft. Für Hannover Rück ging es um 4,2 Prozent nach unten. Während die Geschäftszahlen leicht über den Erwartungen lagen, störten sich einige Analysten an Details wie der andauernd schwachen Entwicklung im Personen-Rückversicherungs-Geschäft. Bei Morphosys (plus 5,3 Prozent) waren Geschäftszahlen und Ausblick schwach ausgefallen, der Markt konzentrierte sich aber auf Aussagen zur Pipeline der Wirkstoffe, die nach Einschätzung von Berenberg ermutigend ausgefallen war.

XETRA-NACHBÖRSE

Der stete Rückgang der Wall Street im Tagesverlauf habe belastet. Bei den Einzelwerten zogen Adidas um 2 Prozent an, nachdem der Konzern einen Aktienrückkauf angekündigt hatte. Software AG verteuerten sich um 3,5 Prozent. Das TecDAX-Unternehmen zieht eigene Aktien ein und setzt das Kapital herab.

USA / WALL STREET

Schwächer - Die Wall Street hat die Eröffnungsgewinne nicht gehalten. Wie zuletzt wurden auch diesmal wieder gestiegene Kurse zu Gewinnmitnahmen genützt. Zunächst war die Stimmung durch neue Inflationsdaten gestützt worden, die wie erwartet einen rückläufigen Preisauftrieb angezeigt hatten. Teilnehmer sagten, möglicherweise habe auch die Personalie des Tages belastet: US-Präsident Donald Trump hat seinen Außenminister Rex Tillerson gefeuert, der als moderat galt. Nachfolger wird der bisherige CIA-Chef Mike Pompeo, dem nachgesagt wird, ein Hardliner zu sein. Zu den abverkauften Sektoren gehörten Energiewerte, die vom fallenden Ölpreis abwärts gezogen wurden, vor allem aber Technologiewerte, die nach der jüngsten Stärke korrigierten. Auch Finanzwerte waren mit den fallenden Renditen nicht gefragt. Eines der zentralen Themen war der geplatzte Kauf von Qualcomm durch Broadcom. Trump hatte die 117 Milliarden Dollar schwere Übernahme blockiert. Broadcom gaben nach Gewinnen im Frühgeschäft 0,6 Prozent nach, Qualcomm büßten 5 Prozent ein. Den Rückgang der Technologiewerte spiegelte die Intel-Aktie wider, die nach zwischenzeitlichen Gewinnen von rund 4 Prozent mit einem kleinen Plus von 0,5 Prozent schloss. Ähnlich der Halbleitersektor insgesamt, der von seinem Spitzenplatz zu Handelsstart nach unten abrutschte mit

