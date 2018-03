DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die chinesische Industrieproduktion ist in den ersten beiden Monaten des Jahres deutlich schneller gewachsen als erwartet. Auch die Anlageinvestitionen und die Einzelhandelsumsätze übertrafen die Prognosen. Die Industrieproduktion, ein Indikator für das Wirtschaftswachstum, legte im Januar und Februar um 7,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu. Im Dezember hatte der Anstieg bei 6,2 Prozent gelegen. Volkswirte hatten für die beiden Monate mit 6,1 Prozent gerechnet. China veröffentlichte Daten für Januar und Februar zusammen, um die Verzerrungen wegen des chinesischen Neujahrsfestes zu limitieren. Das Fest fiel dieses Jahr in den Februar, im vergangenen Jahr fand es im Januar statt. Im Monatsvergleich legte die Produktion im Februar um 0,57 Prozent zu, nach 0,52 Prozent im Dezember. Das Wachstum der Anlageinvestitionen in städtischen Gebieten beschleunigte sich in den ersten beiden Monaten 2018 auf 7,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. 2017 hatte das Plus 7,2 Prozent betragen. Hier hatten die Volkswirte mit 7,0 Prozent gerechnet. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Januar und Februar um 9,7 Prozent und legten damit ein höheres Tempo vor als im Dezember mit 9,4 Prozent. Zudem übertrafen sie die Erwartung der Ökonomen von 9,6 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

ADIDAS

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q17 ggVj Zahl 4Q16 Umsatz 5.110 +9% 10 4.687 Betriebsergebnis 57 +147% 8 23 Ergebnis vor Steuern 37 -- 3 -8,0 Ergebnis nach Steuern/Dritten 29 -- 3 -10 Ergebnis je Aktie 0,09 -- 9 -0,05

SYMRISE

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q17 ggVj Zahl 4Q16 Umsatz 735 +3% 25 711 EBITDA 152 +5% 24 144 EBIT 102 +9% 23 93

Weitere Termine:

07:30 DE/SGL Carbon SE, Jahresergebnis

07:30 DE/Deutz AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK)

07:30 DE/Sixt Leasing SE, Jahresergebnis

07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI),

ausführliches Jahresergebnis (14:00 Telefonkonferenz)

08:00 AT/Verbund AG, Jahresergebnis (09:00 PK)

Im Laufe des Tages:

DE/Patrizia Immobilien AG, ausführliches Jahresergebnis

GB/Prudential plc, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Verbraucherpreise Februar (endgültig) PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,4% gg Vj vorläufig: +0,5% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: -0,7% gg Vm/+1,6% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,2% gg Vj vorläufig: +0,5% gg Vm/+1,2% gg Vj zuvor: -1,0% gg Vm/+1,4% gg Vj -EU 11:00 EU/Industrieproduktion Januar Eurozone PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+5,0% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+5,2% gg Vj -US 13:30 Einzelhandelsumsatz Februar PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm 13:30 Erzeugerpreise Februar PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 15:00 Lagerbestände Januar PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 CH/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2030 (offenes Volumen) Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2058 (offnes Volumen) 11:30 DE/Auktion 1,25-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2048 im Volumen von 1,5 Mrd EUR 11:30 HU/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2021 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 im Volumen von 25 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2027 im Volumen von 15 Mrd HUF 11:30 PT/Auktion 2,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2028 Auktion 4,10-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2045 im Gesamtvolumen von 1 bis 1,25 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.763,50 -0,34 Nikkei-225 21.759,91 -0,95 Schanghai-Composite 3.295,57 -0,44 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.221,03 -1,59 DAX-Future 12.149,50 -2,00 XDAX 12.150,30 -2,01 MDAX 25.866,88 -0,98 TecDAX 2.694,24 -0,69 EuroStoxx50 3.397,35 -0,94 Stoxx50 2.992,71 -1,01 Dow-Jones 25.007,03 -0,68 S&P-500-Index 2.765,31 -0,64 Nasdaq-Comp. 7.511,01 -1,02 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 157,58% +26

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen dürfte zur Eröffnung unter Druck stehen. Insbesondere der DAX erscheint anfällig für eine Ausweitung der Korrektur. Während das Inflationsgespenst in der Zwischenzeit die Anleger nicht mehr beunruhigt, nehmen die politischen Risiken umso stärker zu. Die Entlassung von US-Außenminister Rex Tillerson so kurzfristig nach dem Abgang von Wirtschaftsberater Gary Cohn deutet auf einen sich beschleunigenden Verfall der Trump-Administration in den USA hin. Beunruhigend aus Finanzmarktmarktsicht ist dabei vor allem, dass damit das Lager der Freihändler und Globalisierungsbefürworter in der US-Regierung weiter abschmilzt. Damit steigt das Risiko eines Handelskonflikts mit den USA bzw. weiterer protektionistischer Maßnahmen durch Washington. Gerade für DAX-Anleger ist die Entwicklung gefährlich. Kaum eine Wirtschaft ist mehr von offenen Märkten und freien Warenströmen abhängig wie die deutsche.

Rückblick: Schwächer - Der Anstieg des Euro zum Dollar als Reaktion auf die nur moderat gestiegenen US-Verbraucherpreise hat die Börsen stark belastet. Unter den einzelnen Branchen hielten sich nur die Rohstofftitel noch geringfügig im Plus. Der von den US-Stahlzöllen veranlasste Rückschlag war zunächst gestoppt. Bei den Stahlwerten, die zu den Rohstoffwerten zählen, erholten sich Arcelormittal um 1 Prozent. Aurubis gewannen 2,5 Prozent, zusätzlich getrieben von einer Kaufempfehlung durch das Bankhaus Lampe.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - Der starke Euro und die Unsicherheiten um die US-Handelspolitik belasteten den DAX überdurchschnittlich stark. "Als Exportweltmeister ist Deutschland und damit auch der DAX von beiden Faktoren besonders betroffen", sagte ein Marktteilnehmer. Daneben bremste der bevorstehende Verfall am Freitag. RWE hatte mit Geschäftszahlen und Dividende die Erwartungen erfüllt. Der Kurs verlor jedoch im Zuge von Gewinnmitnahmen 2,9 Prozent. Bei Eon (plus 3,9 Prozent) lagen die Geschäftszahlen laut Händlern am oberen Rand der Prognosen. Größter Verlierer im DAX waren Prosieben, die mit dem bevorstehenden DAX-Abstieg um 5,1 Prozent einbrachen. Wacker Chemie verloren 6,6 Prozent. Zwar hat das Unternehmen eine Sonderdividende angekündigt, doch wurde der Ausblick als vorsichtig eingestuft. Für Hannover Rück ging es um 4,2 Prozent nach unten. Während die Geschäftszahlen leicht über den Erwartungen lagen, störten sich einige Analysten an Details wie der andauernd schwachen Entwicklung im Personen-Rückversicherungs-Geschäft. Bei Morphosys (plus 5,3 Prozent) waren Geschäftszahlen und Ausblick schwach ausgefallen, der Markt konzentrierte sich aber auf Aussagen zur Pipeline der Wirkstoffe, die nach Einschätzung von Berenberg ermutigend ausgefallen war.

XETRA-NACHBÖRSE

Der stete Rückgang der Wall Street im Tagesverlauf habe belastet. Bei den Einzelwerten zogen Adidas um 2 Prozent an, nachdem der Konzern einen Aktienrückkauf angekündigt hatte. Software AG verteuerten sich um 3,5 Prozent. Das TecDAX-Unternehmen zieht eigene Aktien ein und setzt das Kapital herab.

USA / WALL STREET

Schwächer - Die Wall Street hat die Eröffnungsgewinne nicht gehalten. Wie zuletzt wurden auch diesmal wieder gestiegene Kurse zu Gewinnmitnahmen genützt. Zunächst war die Stimmung durch neue Inflationsdaten gestützt worden, die wie erwartet einen rückläufigen Preisauftrieb angezeigt hatten. Teilnehmer sagten, möglicherweise habe auch die Personalie des Tages belastet: US-Präsident Donald Trump hat seinen Außenminister Rex Tillerson gefeuert, der als moderat galt. Nachfolger wird der bisherige CIA-Chef Mike Pompeo, dem nachgesagt wird, ein Hardliner zu sein. Zu den abverkauften Sektoren gehörten Energiewerte, die vom fallenden Ölpreis abwärts gezogen wurden, vor allem aber Technologiewerte, die nach der jüngsten Stärke korrigierten. Auch Finanzwerte waren mit den fallenden Renditen nicht gefragt. Eines der zentralen Themen war der geplatzte Kauf von Qualcomm durch Broadcom. Trump hatte die 117 Milliarden Dollar schwere Übernahme blockiert. Broadcom gaben nach Gewinnen im Frühgeschäft 0,6 Prozent nach, Qualcomm büßten 5 Prozent ein. Den Rückgang der Technologiewerte spiegelte die Intel-Aktie wider, die nach zwischenzeitlichen Gewinnen von rund 4 Prozent mit einem kleinen Plus von 0,5 Prozent schloss. Ähnlich der Halbleitersektor insgesamt, der von seinem Spitzenplatz zu Handelsstart nach unten abrutschte mit

einem Minus von 1,1 Prozent. Schwächster Wert im Dow waren GE mit einem Minus von 4,4 Prozent. JPM hatte das Kursziel gesenkt und die Empfehlung "Underweight" bekräftigt. US Steel verloren 7,6 Prozent nach der Abstufung auf "Sell" durch Vertical.

Der Anleihemarkt verzeichnete Zulauf. Die Zehnjahresrendite sank um 3 Basispunkte auf 2,84 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.15 Uhr EUR/USD 1,2405 +0,1% 1,2394 1,2395 EUR/JPY 132,05 +0,0% 131,99 132,05 EUR/CHF 1,1696 0% 1,1696 1,1697 GBP/EUR 1,1266 -0,0% 1,1271 1,1280 USD/JPY 106,45 -0,0% 106,50 106,53 GBP/USD 1,3975 +0,0% 1,3969 1,3982 Bitcoin BTC/USD 9.207,57 -0,0% 9.211,73 9.094,39

Der Dollar geriet nach den Teuerungsdaten unter Druck. Der Euro stieg im Gegenzug auf 1,2386 Dollar, vor Veröffentlichung der Daten notierte er bei etwa 1,2340 Dollar. Die schwache Inflation dämpfte Zinsängste. Teilnehmer begründeten die Dollarschwäche aber auch mit der Tillerson-Entlassung.

Der Euro legt am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft noch etwas zu. Die Blick richten sich laut Händlern auf eine Konferenz in Frankfurt, auf der sich EZB-Präsident Mario Draghi zu Wort melden wird. "Sollte der Italiener eine Botschaft für die Märkte haben, wäre dies die Gelegenheit", sagt Makro-Stratege Kit Juckes von der Societe Generale. Bereits im vergangenen Jahr hätte die Konferenz eine Debatte über die EZB-Geldpolitik ausgelöst. Der Dollar neigt auch gegenüber anderen Währungen zur Schwäche, der WSJ-Dollarindex büßt 0,1 Prozent ein.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,75 60,71 +0,1% 0,04 +0,6% Brent/ICE 64,59 64,64 -0,1% -0,05 -1,9%

Die Ölpreise gaben erneut nach. WTI ermäßigte sich um 1,2 Prozent auf 60,60 Dollar, Brentöl gab um 0,8 Prozent auf 64,41 Dollar nach. Iran hat eine Steigerung seiner Fördermenge angekündigt. Ölminister Bijan Zanganeh sagte im Gespräch mit dem WSJ, die Tagesproduktion solle bis 2021 um 600.000 Barrel steigen. Zudem prognostiziert die dem US-Energieministerium angegliederte Behörde EIA für April eine Zunahme der US-Ölförderung.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.329,21 1.326,19 +0,2% +3,02 +2,0% Silber (Spot) 16,64 16,59 +0,3% +0,05 -1,7% Platin (Spot) 969,65 965,00 +0,5% +4,65 +4,3% Kupfer-Future 3,15 3,13 +0,9% +0,03 -4,7%

Gold erholte sich dank der Abwertung des Dollar und der nachlassenden Zinsspekulationen. Die Feinunze stieg um 0,1 Prozent auf 1.326 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

US-INNENPOLITIK

Bei einer Nachwahl im US-Bundesstaat Pennsylvania haben die Republikaner Wählerstimmen eingebüßt. Nach Auszählung von 98 Prozent der Stimmen lagen der republikanische Kandidat Rick Saccone und der Demokrat Conor Lamb weniger als ein Prozent auseinander. Auch wenn der Sieger zunächst noch nicht feststand, bedeutet die Wahl einen Erfolg für die Demokraten, da die Republikaner den Wahlbezirk seit Jahren dominieren. Die Abstimmung gilt als wichtiger Stimmungstest.

Nach der Entlassung von Außenminister Rex Tillerson hat US-Präsident Donald Trump einen der ranghöchsten Mitarbeiter des State Department gefeuert: Staatssekretär Steve Goldstein wurde entlassen. Er hatte sich zuvor gegenüber Journalisten kritisch über Tillersons Entlassung geäußert.

DEUTSCH-RUSSISCHE BEZIEHUNGEN

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Russland nach dem Giftanschlag auf den Ex-Agenten Sergej Skripal zur Aufklärung aufgefordert. Es sei an Russland, "rasche Antworten auf die berechtigten Fragen der britischen Regierung zu geben", machte Merkel nach Angaben eines Sprechers in einem Telefonat mit der britischen Premierministerin Theresa May deutlich.

GELDPOLITIK JAPAN

Ein sanfter Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik ohne Verwerfungen an den Märkten ist nach Ansicht des japanischen Notenbankchefs Haruhiko Kuroda möglich. Der Gouverneur betonte gleichzeitig, dass in naher Zukunft nicht mit einem solchen Schritt zu rechnen sei.

Einige Mitglieder des geldpolitischen Rats der japanischen Notenbank plädieren dafür, die Nebenwirkungen der ultraniedrigen Zinsen im Auge zu behalten. Sie sehen eine breite Überwachung und Bewertung der positiven Auswirkungen und Nebenwirkungen der aktuellen expansiven Geldpolitik als wichtig an, wie aus dem Protokoll der Sitzung im Januar hervorgeht.

KONJUNKTUR JAPAN

Maschinenbauaufträge Kern Jan +8,2% (PROG: +6,6%) gg Vm

Maschinenbauaufträge Kern Jan +2,9% gg Vj

ADIDAS

will eigene Aktien im Volumen von bis zu 3 Milliarden Euro zurückkaufen. Das Rückkaufprogramm soll bis zum 11. Mai 2021 laufen. In diesem Jahr sollen ab dem 22. März Aktien im Wert von bis zu 1 Milliarde Euro über die Börse zurückerworben werden, wie der DAX-Konzern weiter mitteilte. Damit macht er von der Hauptversammlungsermächtigung Gebrauch.

BRENNTAG

BERICHTET PROG PROG Gj Gj17 ggVj Gj17 ggVj Gj16 Umsatz 11.743 +12% 11.584 +10% 10.498 Bruttoergebnis 2.492 +5,2% 2.514 +6,1% 2.369 Operatives EBITDA 836 +3,2% 828 +2,2% 810 Operatives Ergebnis 619 -4,4% 670 +3,6% 647 Ergebnis nach Steuern/Dritten 361 +0,1% 383 +6,2% 360 Ergebnis je Aktie 2,34 +0,4% 2,47 +6,0% 2,33 Dividende je Aktie 1,10 +4,8% 1,10 +4,8% 1,05 - alle Angaben in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro

COMMERZBANK

Die französische Societe Generale soll im Bieterwettstreit um die Commerzbank-Sparte EMC die Nase vorne haben. Das Pariser Institut habe ein höheres Angebot abgegeben als der ebenfalls interessierte US-Konkurrent Goldman Sachs, sagten mehrere mit der Transaktion vertraute Personen dem Handelsblatt laut Vorabbericht.

RHEINMETALL

Der Rüstungskonzern hat einen Milliardenauftrag in Australien an Land gezogen. Die Regierung in Canberra wählte den Konzern für den Bau einer Flotte von Boxer-Panzerfahrzeugen aus. Der Vertrag hat ein Volumen von 5 Milliarden australischen Dollar, umgerechnet rund 3,2 Milliarden Euro.

SOFTWARE AG

hat beschlossen, 2,4 Millionen eigene Aktien, die auf Grundlage verschiedener Rückkaufsermächtigungen erworben wurden, einzuziehen und das Grundkapital entsprechend herabzusetzen. Dies entspricht 3,14 Prozent des Grundkapitals vor Einziehung und Kapitalherabsetzung.

AMAZON

In Spanien wollen kommende Woche erstmals Amazon-Beschäftigte in einen Streik treten. Die Arbeitsniederlegungen seien am Mittwoch und Donnerstag kommender Woche im Logistikzentrum in San Fernando de Henares nahe Madrid geplant.

