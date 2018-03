Zürich / Basel - UBS und Art Basel veröffentlichten heute den Art Basel and UBS Global Art Market Report. Der Bericht stammt aus der Feder der renommierten Kulturökonomin Dr. Clare McAndrew und bezieht sich unter anderem auf Studienergebnisse von UBS und UBS Chief Investment Office. Er stellt eine umfassende Analyse des aktuellen internationalen Kunstmarktes auf Makroebene dar und zeigt wichtige Trends im Kontext bedeutender wirtschaftlicher Veränderungen auf.

Haupterkenntnisse:

Globaler Umsatz: Der Umsatz auf dem Kunstmarkt belief sich 2017 auf rund USD 63,7 Mrd., was einem Anstieg von 12% gegenüber 2016 entspricht. Der Grossteil des Umsatzzuwachses, den Auktionen und Händler erzielten, verdankt sich dem oberen Preissegment. Dazu gehört etwa die Versteigerung des Gemäldes «Salvator Mundi» von Leonardo da Vinci für USD 450 Mio. bei Christie's. Vor allem die Auktionsmärkte fielen mit Rekordpreisen auf. Führende Kunstmärkte: Die USA waren mit einem wertmässigen Umsatzanteil von 42% der weltweit grösste Kunstmarkt, gefolgt von China (21%) und Grossbritannien (20%). 72% der Umsätze von Händlern in den USA wurden durch lokale Käufer erzielt. Asien wächst: Der Kunstmarkt in Asien war 2017 für 23% des globalen Umsatzes verantwortlich. Auf asiatische Käufer, die mehrheitlich aus China (10%) stammten, entfielen 15% der Händlerumsätze. Im Jahr 2016 betrug der Anteil asiatischer Käufer erst 4%. Der Zuwachs belegt, dass die Kaufkraft in Asien allmählich zunimmt. Auktionszahlen: Der Umsatz öffentlicher Auktionen im Bereich Kunst und Kunstgewerbe sowie Antiquitäten stieg 2017 um 27% auf USD 28,5 Mrd. Der Anteil der Auktionsverkäufe am Gesamtumsatz betrug 47%. Der grösste Umsatzzuwachs wurde im obersten Preissegment erzielt. Dort nahm der Gesamtwert der Kunstwerke, die für über USD 10 Mio. verkauft wurden, innerhalb von zehn Jahren um 148% und zwischen 2016 und 2017 um 125% zu. Umsatzentwicklung von Händlern: Die Händlerumsätze stiegen zum Vorjahr um 4% auf knapp USD 33,7 Mrd., was einen Marktanteil von 53% ergibt. Das höchste Umsatzplus zum Vorjahr erzielte das Segment von über USD 50 Mio. Einige Händler in den USA berichteten gegen Ende des Jahres über verstärkte Aktivitäten, wofür die Steuerreform der Regierung Trump und die Abschaffung von «1031 Like-Kind Exchanges» ...

Den vollständigen Artikel lesen ...