Ein Termin zum Vormerken: Am 27. Februar wird Fresenius die detaillierten Ergebnisse für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 bekannt geben und einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2018 geben. Und: Fresenius wird an diesem Tag wiederkehrende Auswirkungen der US-Steuerreform auf den im DAX notierten Gesundheitskonzern erläutern. Wie Fresenius bereits im Dezember unmittelbar nach Verabschiedung der US-Steuerreform mitteilte, erwartet das Unternehmen aus dem hessischen Bad Homburg dadurch positive Effekte. Das neue Gesetz, das am 1. Januar 2018 in Kraft trat, erfordert nach Informationen von Fresenius eine Umbewertung latenter Steuerverbindlichkeiten. Daraus erwarte man für das Geschäftsjahr 2017 einen Buchgewinn von rund 90 Mio. Euro. Die Analysten der Privatbank Berenberg stufen die Aktie von Fresenius aktuell mit "Buy" und mit einem Kursziel von 89,10 Euro ein. Die Fresenius-Aktie würden die Analysten von Berenberg im Bereich der ...

