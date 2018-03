Seit knapp zwei Wochen tagt Chinas Scheinparlament in Peking. Es winkt die Beschlüsse der KP ohne Widerstand durch. So kann die Partei die Grenzen zwischen Staat und Partei weiter aufweichen.

Das Bild, das seit einigen Tagen in sozialen Netzwerken geteilt wird, ist auf den ersten Blick nichts Besonderes. Darauf sieht man Abgeordnete klatschen, während Xi Jinping vor ihnen durch die Große Halle des Volkes in Peking läuft. Auf den zweiten Blick erst sieht man einen Mann, der seine Hände bewegungslos vor seinen Bauch hält - in scheinbar stummem Protest.

Innerhalb weniger Stunden fluteten Internetnutzer die sozialen Medien mit dem Bild. Und teilten es gemeinsam mit einer weiteren Aufnahme: der von August Landmesser. Der Mann, der 1936 in einer Menschenmenge gestanden und als Einziger seinen Arm nicht ausgestreckt erhoben hatte, als Adolf Hitler an ihm vorbeifuhr.

Der drastische Vergleich wurde von den chinesischen Zensoren sofort gesperrt und jede Spur davon gelöscht. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass in diesen Tagen in China etwas sichtbar wird, was viele schon nicht mehr für möglich gehalten haben: Widerstand gegen die wachsende Macht der Partei.

Der Nationale Volkskongress läuft nun seit über einer Woche. Die wichtigste Entscheidung des jährlich tagenden Parlaments ist die Aufhebung der Beschränkung für die Amtszeit des Präsidenten auf zwei Legislativperioden. Darüber hinaus verabschiedet es aber auch eine Reihe an wirtschaftspolitischen Maßnahmen, die die Grenzen zwischen Staat und Partei weiter auflösen. Peking baut den politischen Apparat so massiv um, wie seit Jahren nicht mehr. Das werden auch deutsche Unternehmen zu spüren bekommen. Um der Partei weitere Befugnisse zu verschaffen, reformiert Peking die Struktur der Ministerien. Acht Ministerien werden gestrichen. Dazu sieben Ministerien-ähnliche Behörden. Neu gebildet werden sollen beispielsweise Ministerien für Umwelt, Kultur und Tourismus sowie fürs Krisenmanagement bei Naturkatastrophen.

"Vertiefte Reformen der Partei und der staatlichen Institutionen sind eine unvermeidliche Anforderung zur Stärkung der langfristigen Regierungsführung", schrieb der führende Wirtschaftsberater des Präsidenten Liu He in einem Kommentar in der staatlichen Volkszeitung dieser Woche als Begründung für die Entscheidung. Es handelt sich um eine der größten Reformen seit Ende der 1990er Jahre.

Zu den wichtigsten Veränderungen gehört dabei die Zusammenlegung der Versicherungs- und Bankenaufsicht. Damit sollen Kompetenzen klarer verteilt werden, um "systemische Risiken" der 43 Billionen Dollar schweren Branchen zu verhindern. Die Zentralbank erhält zudem mehr Macht. Die Börsenaufsicht soll von den Veränderungen nicht betroffen sein. Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, die als Zentralbank der Zentralbanken gilt, zählt China zu den Volkswirtschaften, die besonders anfällig für eine Bankenkrise sind. Chinas Wirtschaft hat in den vergangenen Jahrzehnen einen gewaltigen Schuldenberg angehäuft, der sich inzwischen auf mehr als 280 Prozent des Bruttoinlandsprodukts summiert.

Neben dem Umbau der Ministerien stimmte das Parlament auch für die Gründung einer "Nationalen Überwachungskommission", die nicht mehr nur innerhalb der Partei gegen Korruption ermitteln soll, sondern auch gegen Beamte außerhalb der Kader. Dazu würde beispielsweise auch Manager in Staatsunternehmen gehören.

Die Änderungen sind gravierend. Zwar gibt es keine Gewaltenteilung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...