Die Deutsche Bank hat den Start-up-Brutkasten Rocket Internet mit "Buy" und einem Kursziel von 31 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Die Beteiligungsgesellschaft für junge Unternehmen habe nicht nur einzelne Highlights im Köcher, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Manche Versprechen habe das Unternehmen übererfüllt, bei anderen hänge man etwas hinterher, aber insgesamt sei man auf einem guten Weg./ag/zb Datum der Analyse: 14.03.2018

AFA0005 2018-03-14/08:21

ISIN: DE000A12UKK6