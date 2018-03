Die Entlassung von Außenminister Tillerson durch US-Präsident Trump hat die Anleger verschreckt. Der Dax wird am Mittwoch tiefer erwartet.

Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt bleibt getrübt. Am Mittwoch wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge erneut rund ein halbes Prozent tiefer starten. Am Dienstag hatte er 1,6 Prozent auf 12.221 Punkte verloren. Die Entlassung von Außenminister Rex Tillerson durch Präsident Donald Trump hatte die Anleger in Frankfurt verschreckt.

Auch ...

