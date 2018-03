Von Anthony Shevlin

MADRID (Dow Jones)--Der spanische Modekonzern Inditex hat im Geschäftsjahr 2017 dank einer starken Entwicklung aller seiner Filialgeschäfte mehr verdient als im Vorjahr. Die Aktionäre sollen mit einer höheren Dividende am Geschäftserfolg beteiligt werden, wie die Muttergesellschaft der Bekleidungskette Zara mitteilte.

In den zwölf Monate per 31. Januar stieg der Nettogewinn auf 3,37 Milliarden Euro, von 3,16 Milliarden Euro im Vorjahr. Im vierten Quartal verdiente Inditex 1,03 Milliarden Euro, das war etwas mehr als Analysten mit 1,01 Milliarden erwartet hatten.

Der Umsatz stieg im vergangenen Jahr um 9 Prozent auf 25,34 Milliarden Euro, dank einer soliden Geschäftsentwicklung der Zara-Filialen, die ihre Einnahmen um 7 Prozent steigerten. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte auf 4,31 Milliarden Euro zu, nach 4,02 Milliarden im Jahr 2016. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 0,75 Euro je Aktie erhalten. Im Jahr zuvor hatte die Inditex SA 0,68 Euro je Anteilsschein ausgeschüttet.

Zudem gab das Unternehmen die Berufung von Carlos Crespo zum Chief Operating Officer (COO) bekannt.

Für das Jahr 2018 plant Inditex Kapitalinvestitionen von rund 1,5 Milliarden Euro, vor allem in neue Verkaufsflächen in erstklassigen Lagen. Die Fläche in Top-Lagen soll in diesem Jahr um 6 Prozent netto erweitert werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/rio

(END) Dow Jones Newswires

March 14, 2018 03:01 ET (07:01 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.