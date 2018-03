Die neue 3,75%-Unternehmensanleihe der Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH (REA) ist in den Handel an der Hanseatischen Wertpapierbörse in Hamburg gestartet. Die Notierungsaufnahme erfolgte wie bei den Vorgängeremissionen im Segment "High Risk Market". Wie zu Zeichnungsstart angekündigt, ging das Listing der nicht nachrangigen, unbesicherten REA-Anleihe 2018/25 (WKN: A2G9G8) im Freiverkehrssegment ...

