Der Bundestag wählt am Mittwoch, ob Angela Merkel Kanzlerin bleibt - für viele reine Formsache. Das Verfahren hat jedoch seine Tücken.

Für die Bundestagsabgeordneten steht am Mittwoch, neun Uhr, ein wichtiger Termin an: Die Wahl der Bundeskanzlerin. Dann entscheidet sich, ob Angela Merkel offiziell ihre vierte Amtszeit antreten darf.

Für viele ist Merkels Wahl zur Kanzlerin eine sichere Sache: Denn im Bundestag sitzen zur Zeit 709 Abgeordnete - so viele wie nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik. Dabei entfallen 399 Sitze allein auf Union und SPD. Für die Kanzlermehrheit sind 355 Stimmen nötig.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Grosse-Brömer, rechnet damit, dass seine Parteivorsitzende Angela Merkel am Mittwoch mit deutlicher Mehrheit zum vierten Mal zur Kanzlerin gewählt wird:" Ich halte es für möglich, dass Merkel mehr als die 399 Stimmen bekommt, über die Union und SPD verfügen", sagt er.

Und so funktioniert die Wahl: Der Bundestag wählt den Bundeskanzler gemäß Artikel 63 des Grundgesetzes ohne Aussprache - also ohne vorherige Debatte im Bundestag. Die Abgeordneten dürfen - genau wie Wähler bei der Bundestagswahl - im Geheimen in den dafür vorgesehenen Wahlkabinen ihr Kreuzchen setzen.

Wer als Kanzler vorgeschlagen wird, bestimmt der Bundespräsident. Denn obwohl der Bundeskanzler der mächtigste politische Amtsträger in Deutschland ist, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...