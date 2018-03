RWE kehrt nach einem Milliardenverlust wieder in die Gewinnzone zurück. 2017 ist besser gewesen als gedacht, urteilen Experten über die Bilanz. Die Papiere drehten zum Handelsstart deutlich ins Plus, gaben aber die Gewinne fast vollständig wieder ab. Am Vortag hatten sie schon mehr als 9 Prozent zugelegt. Für E.on geht es allerdings deutlich nach oben. In der Spitze kletterte die Aktie über 5 Prozent. EUWAX ...

