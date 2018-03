Der Euro profitiert weiter von einer breit angelegten Dollarschwäche und legt auch am Mittwoch leicht zu.

Der Euro hat am Mittwoch an die starken Kursgewinne vom Vortag angeknüpft und weiter leicht zugelegt. Am frühen Morgen stieg die Gemeinschaftswährung über 1,24 US-Dollar und erreichte ein Tageshoch bei 1,2413 Dollar. Zuletzt wurde sie wieder etwas tiefer bei 1,2398 Dollar gehandelt und damit nur leicht über dem Stand vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte ...

