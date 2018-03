Bereits zum 20. Mal ging der Fonds Professionell Kongress im Congress Center in Wien vergangene Woche am 7. und 8. März 2018 über die Bühne. 2.200 Besucher ließen sich den für mich wichtigsten Branchenevent der Fonds- und Beraterbranche in Österreich nicht entgehen. Stargast war Randi (Zuckerberg), die Schwester von Facebook-Gründer Mark (Zuckerberg), die die Anwesenden dazu aufforderte, ihren unternehmerischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...