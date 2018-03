The Information Technology Industry Development Agency: Ägypten gründet digitales forensisches Labor, um den Schutz und die Durchsetzung von Schutzrechten zu verbessern DGAP-News: The Information Technology Industry Development Agency / Schlagwort(e): Sonstiges The Information Technology Industry Development Agency: Ägypten gründet digitales forensisches Labor, um den Schutz und die Durchsetzung von Schutzrechten zu verbessern 14.03.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Ägypten gründet digitales forensisches Labor, um den Schutz und die Durchsetzung von Schutzrechten zu verbessern Die Regierung hat große Anstrengungen unternommen, um Cyber-Kriminalität zu bekämpfen und hart gegen Verletzungen des geistigen Eigentums vorzugehen Die ägyptische Regierung gab heute bekannt, dass sie ein spezialisiertes digitales forensisches Labor für geistiges Eigentum als Teil ihres Durchsetzungssystems zur Bekämpfung von Softwarepiraterie aufbaut. Das neue Labor, das erste seiner Art in der Region Nahost und Nordafrika (MENA), ist hauptsächlich dazu bestimmt, Pirateriefälle zu lösen, die sich auf Unternehmenssoftware und das Internet beziehen. Es stellt Daten von Digitalgeräten zuverlässig wieder her und deckt neue Betrugsmethoden auf. Die neuesten Maßnahmen zielen darauf ab, die Ermittlungsfähigkeiten zu verbessern und die Sicherung, Analyse und Berichterstattung für digitale forensische Beweise zu erleichtern. Mit den fortschrittlichen Methoden und den neuesten Techniken, die im Labor eingesetzt werden, wird ein Leitplan für Richter, Staatsanwälte und Anwälte entwickelt. Die erprobten Prozesse erlauben ihnen, die gefälschten Produkte von den echten zu unterscheiden und die vorliegenden Probleme in Bezug auf geistiges Eigentum und digitale Piraterie zu bewältigen. Die Information Technology Industry Development Agency (ITIDA, Behörde für Informationstechnologiebranchenentwicklung), welche die IT-Branche in Ägypten entwickelt, beherbergt das Labor auf ihrem Gelände. Die Behörde ist der ausführende IT-Arm des ägyptischen Ministeriums für Informationskommunikationstechnologie und Netzsicherheit und setzt die Schutzrechte in Bezug auf Softwareprodukte und Datenbanken durch. "In den letzten Jahren hat das Amt für Schutzrechte des ITIDA umfangreiche Maßnahmen durchgeführt, um die Durchsetzung des geistigen Eigentums für alle Beteiligten, wie den Wirtschaftsgerichten (d. h. Richter und Staatsanwälte, Polizeibeamte und Urheberrechtsinhaber) zu verbessern", so Dr. Mohamed Hegazy, Leiter des ägyptischen Amts für Schutzrechte. Mit dem Ziel, die notwendigen Fähigkeiten zu entwickeln, führte das spezialisierte Amt für Schutzrechte 2017 umfangreiche Schulungen und Programme zur Kapazitätsförderung in rechtlichen, technischen und praktischen Aspekten für mehr als 900 Polizeibeamte, 97 Journalisten der nationalen Rundfunkbehörde, 125 Angestellte verschiedener Softwareunternehmen, sowie für 473 Richter und Staatsanwälte an den Wirtschaftsgerichten, durch. "Wir sind entschlossen, unseren Erfolg beim Kampf gegen Verletzungen des geistigen Eigentums aufrechtzuerhalten und Schutzrechte zu erweitern. Die Gründung dieses Labors ermöglicht uns, unsere Ziele zu erreichen." "Allein 2017 haben wir technische Fachgutachten für 96 Fälle an den Wirtschaftsgerichten vorgelegt, haben 203 Computersoftwareprogramme eingetragen und erstmasl 267 Lizenzen erteilt.", fügte Hegazy hinzu. Der neuesten Studie der BSA und IDC über weltweite Softwarepiraterie zufolge erreichte die Piraterierate 2016 in Ägypten 61 %, ein Anteil, der unter dem der konkurrierenden Staaten und der führenden weltweiten Outsourcingstandorte liegt, einschließlich Marokko (65 Prozent), der Philippinen (67 Prozent) und Vietnam (78 Prozent). Das Kabinett bereitet einen Entwurf für ein Gesetz zum Datenschutz und dem Schutz von Persönlichkeitsrechten vor. Man einigte sich bereits auf ein Cyber-Kriminalitätsgesetz und wartet auf die Verabschiedung durch das Parlament, so die ägyptischen Staatsmedien. Ägypten vollzieht aktuell eine beispiellose Entwicklungsphase in allen Bereichen, was größtenteils den fundierten politischen Richtlinien, Währungsreformen und weltweiten Partnerschaften zugeschrieben wird. Im Einklang mit den anhaltenden Impulsen, die Ägypten im Bereich der Technologieneuheiten und durch die Erfahrungen mit Startups erhält, setzte die ägyptische Regierung, vertreten durch das Ministerium für Informationskommunikations-technologie und Netzsicherheit, ihre Strategie der freien und offenen Software 2016 in die Tat um. Die neu angenommene Richtlinie steht für einen Paradigmenwechsel der Regelungen zum Schutz geistigen Eigentums und stellt ein alternatives Softwarelizenzierungsmodell bereit, während ein gesundes Umfeld für Softwareherstellung und Innovation geschaffen wird. -ENDE- Einzelheiten zur Kontaktaufnahme: Kontaktieren Sie uns bei Rückfragen: Telefon: +202 35 34 5210 E-Mail: Itida_portal@itida.gov.eg Über ITIDA: Die Information Technology Industry Development Agency (ITIDA) ist eine staatliche Behörde, die an das ägyptische Ministerium für Kommunikations- und Informationstechnologien angegliedert ist. Sie ist für das Wachstum und die Entwicklung Ägyptens als weltweit führender Outsourcingstandort verantwortlich, indem ausländische Direktbeteiligungen an der Industrie gewonnen und die Exporte von IT-Dienstleistungen und Anwendungen maximiert werden. 