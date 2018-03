FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem deutlichen Rücksetzer des Vortages startet der DAX-Future am Mittwoch zunächst ein paar Punkte im Plus. "Mit dem Verlust an aufwärts gerichtetem Momentum im kurzfristigen Trendverlauf ergibt sich aktuell ein hohes Risiko, dass die laufende Erholungsbewegung ihrem Ende zustrebt", heißt es am Morgen von den technischen Analysten der DZ Bank zum deutschen Aktienmarkt. Die Wiederstände auf der Oberseite seien nicht ernsthaft getestet worden, nun werde erneut die Unterseite ausgelotet. Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 12,5 auf 12.167 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.191 und das -tief bei 12.164,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 4.504 Kontrakte.

March 14, 2018 03:30 ET (07:30 GMT)

