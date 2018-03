Frankfurt - Zuletzt wurden im Chart des DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) verschiedene Schwächeanzeichen wie beispielsweise eine "High Wave Candle" am Freitag oder der "Hanging Man" am Montag sichtbar, so die Analysten der Helaba. Nahezu folgerichtig hätten die Notierungen gestern weiter nachgegeben.

